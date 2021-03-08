منصة «ويبيكس» تدعم 100 لغة مع خاصية الترجمة في الوقت الفعلي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سيسكو اليوم توافر ميزة الترجمة في الوقت الفعلي مع توسيع مكتبة اللغات بشكل كبير من 10 إلى أكثر من 100 لغة، بدءاً من العربية وصولاً إلى لغة زولو.

وذلك انطلاقاً من إيمان سيسكو بأهمية إزالة حواجز اللغة باعتبارها خطوة أساسية لتمكين وجود فرق عمل هجينة وعالمية. في إطار منصة ويبيكس Webex الجديدة كلياً، يمكن للشركات منح موظفيها تجارب تعاونية شاملة وسلسة، وهو أمر ضروري لدعم احتياجات القوى العاملة المنتشرة عالمياً أكثر من أي وقت مضى.

وستتوافر ميزة الترجمة الفورية الموسعة في Webex كمعاينة بداية من الشهر الجاري، وستكون قابلة للطلب ومتاحة بشكل عام في مايو.

ويمكن للمستخدمين إنشاء تجربة اجتماعات Webex مخصصة حسب احتياجاتهم عن طريق الاختيار الذاتي بسرعة وسهولة للغة التي يختارونها من اللغات الأكثر استخداماً، مثل العربية والهولندية والفرنسية والألمانية واليابانية والكورية والماندرين والروسية والإسبانية، وكذلك مثل اللغات المترجمة مثل الدنماركية والهندية والماليزية والتركية والفيتنامية.

وتوفر تجربة اللغة المخصصة مساراً عبر إحدى العقبات الرئيسة في ممارسة الأعمال العالمية وهي حاجز اللغة. وأصبح بإمكان المستخدمين الآن المشاركة بشكل كامل في الاجتماعات، والترجمة من الإنجليزية إلى أكثر من 100 لغة أخرى، وتمكين الفرق من التواصل بشكل أكثر فعالية مع بعضها بعضاً، وفتح فرص جديدة للشركات لبناء قوة عاملة عالمية أكثر شمولاً.

ويمكن للشركات الاستفادة من المواهب والتكلفة، إذ تتيح هذه الميزة للشركات التركيز على الحصول على أفضل المواهب بغض النظر عن المنطقة الجغرافية أو لغتهم الأم.

وأشار تقرير حديث أصدرته «ميتيرجي» عن المساعد الافتراضي الذكي، أن ما يقرب من 24٪ من المشاركين لديهم اجتماعات تشمل غير الناطقين باللغة الإنجليزية، وأكثر من نصفهم يستخدمون خدمات الجهات الخارجية لترجمة الاجتماعات إلى لغات أخرى (بمتوسط بتكلفة 172 دولاراً لكل اجتماع). ومن شأن دمج مساعد الاجتماعات الافتراضي الذكي مع إمكانات الترجمة اللغوية أن يساهم في تقليل هذه التكلفة بشكل كبير أو حتى التخلص منها تماماً.

وقالت ريم أسعد، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سيسكو: تساهم الميزات الشاملة التي يوفرها نظام Webex في خلق ساحة متكافئة للمستخدمين بغض النظر عن عوامل مثل اللغة أو الموقع الجغرافي.

ويشكل تمكين الترجمة في الوقت الفعلي خطوة أخرى نحو تحقيق أهدافنا في تمكين مستقبل شامل، وعنصر مهم لقيادة تجارب رقمية أفضل وأماكن عمل رقمية، وتضطلع تقنيات الذكاء الاصطناعي بدور أساسي في تحقيق التعاون السلس وتجارب العمل الذكية الهجينة وتجارب العملاء الذكية التي تتميز بها سيسكو.

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