منح الجنسية.. مكاسب نوعية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 30 يناير الماضي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم طبقا لعدد من الضوابط والشروط.

وتأتي التعديلات وفق رؤية حكيمة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تقدير الكفاءات وتمكين استقرارها، حيث أصبحت جزءا من النسيج الاجتماعي ومكونة حيوية ومساهمة إلى جانب أبناء الوطن في مواصلة مسيرة بناء قدرات الدولة وصياغة آفاقها الطموحة تجاه مئوية التأسيس ونهجها الخلاق في تبني العقول وصقل المواهب ودعم الأعمال ورفدها بالتخصصات الحيوية.

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