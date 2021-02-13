إيطاليا تختار دبي لاستعراض أجود منتجاتها الغذائية

المصدر: دبي- البيان

اختارت الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه دبي لاستعراض مجموعة من المنتجات الغذائية ذات الشعبية في إيطاليا خلال شهر فبراير الجاري، وذلك باستخدام أجود المكونات من إيطاليا لتثبت للعالم أجمع بأن إيطاليا لا تقتصر شهرتها فقط على الأزياء وكرة القدم والسيارات الرياضية السريعة، وتستهدف الجمعية المستهلكين في دبي من خلال استعراض مجموعة من الوصفات والصلصات اللذيذة والمغذية والصحية باستخدام أجود المنتجات الإيطالية.

وتعد إيطاليا واحدة من المنتجين الرئيسيين للفواكه والخضروات على مستوى العالم نتيجة للمناخ والظروف البيئية الفريدة التي تتمتع بها، إذ يتم إنتاج ملايين الأطنان من الطماطم والبرتقال الأحمر وكورد الليمون الإيطالي وتفاح إبلي الإيطالي كل عام، وتوفر هذه المكونات بفضل قيمها الغذائية العالية القاعدة المثالية لصنع أطباق جانبية لذيذة يتم تقديمها مع الأطباق اليومية، بالإضافة إلى أنها غنية بالفيتامينات وتساهم في زيادة الطاقة.

وقد كشفت الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه عن أربع وصفات شهية تستهدف فيها سكان دبي بغية تسليط الضوء على النكهات الاستثنائية للمنتجات الإيطالية الأكثر رواجاً والتي يمكن شراؤها جميعها بسهولة عبر الانترنت.

وهي صلصة طماطم بلسمك، حيث تتمتع الطماطم بالعديد من الاستخدامات المختلفة في المطبخ الإيطالي، لذلك فلا عجب أن صلصة طماطم البلسمك متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق، إذ تتميز هذه الصلصة بالنكهة اللذيذة والحموضة اللطيفة، وتعد خياراً مثالياً لاستخدامها مع سلطات الباستا الباردة والخضراوات الورقية.

وخل البرتقال الأحمر الطازج، خل منعش وحيوي بمزيج من اللونين البرتقالي والأحمر مثالي لفصل الصيف، ويضيف هذا الخل رونقاً مثالياً من الألوان والنكهة الفاكهية النابضة بالحياة إلى أي سلطة، وهو خل مصنوع من عصير البرتقال الأحمر الإيطالي الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وتحتوي هذه الصلصة على قيمة غنية وكبيرة من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى الطعم اللذيذ واللون الجذاب.

وهريس (كورد) الليمون الإيطالي، حيث يتم استخدام الليمون لسنوات عديدة في المطبخ الإيطالي، حيث يتم استخدامه مع أطباق العشاء وأطباق الحلوى. إنها بسيطة للغاية، لكنها شائعة الاستخدام على نطاق واسع في المطبخ الإيطالي، تمامًا كما نستخدم الملح والفلفل في مطابخ الشرق الأوسط، ويتم زراعة الليمون في إيطاليا طوال العام مما يجعلها متاحة بسهولة، على الرغم من أن ذروة الحصاد تحدث في فصل الشتاء، كما يستخدم الليمون على نطاق واسع في الحلوى لتقديم نكهة حمضية مميزة مع القليل من المرارة.

وصلصة التفاح المنزلية، وهي صلصة مصنوعة من التفاح وتستخدم على نطاق واسع في الطبخ. تعد هذه الصلصة من ألذ وأشهى الصلصات في المطبخ الإيطالي سواءً كانت باردة أو ساخنة أو بمفردها أو استخدامها في أطباق مالحة أو حتى مع الخبز. ومع ذلك، فإنه عادة ما يتم شراؤها جاهزة من المتجر، واليوم، نوضح لك مدى سهولة صنع صلصة تفاح صحية مليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات، فأنت سوف تحتاج فقط إلى عدد قليل من المكونات الأساسية والنوعية. هل تعلم أنه يمكن حتى استخدامها كبديل للبيض في وصفة الخبز؟ إنها وصفة نباتية وصحية أيضاً!

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