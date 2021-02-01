نوتانيكس: استثمارات جديدة لـ 47 % من المشاركين بالإمارات في السحابة الهجينة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة نوتانيكس للحوسبة السحابية للمؤسسات، عن نتائج التقرير السنوي «مؤشر أعمال المؤسسات في السحابة - 2020»، للكشف عن نتائج تبني المؤسسات في الإمارات السحابة الهجينة وتأثير جائحة كوفيد-19 على استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات الحالية والمستقبلية.

وأظهر التقرير أن 47% من المشاركين بالإمارات قاموا باستثمارات جديدة في السحابة الهجينة ونسبة 41% في السحابة الخاصة، وقام 33% بزيادة الاستثمارات في خدمات السحابة العامة، بينما كانت نسبة 1% من المشاركين لم يقوموا باستثمارات جديدة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بسبب أزمة جائحة كوفيد-19.

واتفق 83% من المشاركين في الإمارات على أن السحابة الهجينة تعتبر النموذج المثالي في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أي ما يقرب من النسبة العالمية لرأى المؤسسات 86%، وتتوافق تقريبا نسبة اعتماد المؤسسات في الإمارات للسحابة الهجينة مع المتوسط العالمي بفارق (10%)، وتزيد المعدلات في اعتماد السحابة الخاصة وخدمات البنية التحتية السحابية المتعددة في الدولة عن المعدل العالمي.

وأوضحت نتائج التقرير أن نسبة المؤسسات في الدولة التي تعتمد نموذج السحابة الخاصة تصل إلى 35% وهي نسبة أكبر من نسبة اعتماد أي نموذج آخر للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأشار المشاركون في الدراسة إلى أن لديهم خططاً خلال السنوات الخمس المقبلة لتقليل مختلف نماذج تكنولوجيا المعلومات المستخدمة باستثناء السحابة الهجينة، والتي توقعت نسبة 45% أن تشهد نمواً ملحوظاً خلال هذه السنوات، واتفق 26% من المشاركين على أن ضمان الأمان والخصوصية تمثل أهم عوامل اختيار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ونسبة 13% على أهمية عامل التكلفة، وأشار التقرير إلى أن أهم أسباب اعتماد المؤسسات للسحابة الهجينة هي تحقيق نتائج أفضل في الأعمال وموارد تكنولوجيا المعلومات بنسبة 65% من المشاركين، ونسبة 61% لتلبية احتياجات الأعمال وزيادة السرعة، ونسبة 61% لدعم احتياجات العمل عن بُعد.

وأشار 83% من المشاركين إلى أن جائحة كوفيد-19 أدت بشكل كبير إلى العمل على تطوير استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات داخل مؤسساتهم، حيث تتجه الكثير من المؤسسات إلى اعتماد الخدمات السحابية لاستيعاب احتياجات عمل عدد كبير من الموظفين عن بُعد، وذكرت نسبة 28% من المشاركين أنه قبل عام واحد لم يكن هناك عمل للموظفين عن بُعد بشكل منتظم ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 4% بسبب الوباء العالمي.

وقال آرون وايت مدير المبيعات في شركة نوتانيكس: حرص المؤسسات في الإمارات على اعتماد البنية التحتية للسحابة الخاصة والعامة يعتبر خطوة هامة للتوجه نحو اعتماد السحابة الهجينة، كما يساهم في اكتساب المهارات والوسائل الفعالة لإدارة الأعمال.

وقد أدت التغيرات الناتجة عن أزمة الوباء العالمي إلى زيادة التركيز على دعم المؤسسات أولويات تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات عمل الموظفين عن بُعد، كما يساعد تعزيز البنية التحتية السحابية الأساسية في دعم خطط اعتماد السحابة الهجينة ومبادرات التحول الرقمي.

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