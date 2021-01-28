332.3 ألف مسجل بضريبة القيمة المضافة

المصدر: أبوظبي- البيان

حققت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال عام 2020 معدلات أداء متزايدة، وواصلت تنفيذ مشاريعها التطويرية في جميع مجالات عملها وفقاً لخططها المستهدفة.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أصدرته الهيئة، أمس، بمناسبة مرور 3 سنوات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة أن الهيئة استمرت للعام الثالث على التوالي في تحقيق معدلات أداء متصاعدة، وواصلت جهودها لإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات وآليات تتميز بالسلاسة والشفافية والوضوح، عبر أنظمتها الإلكترونية الحديثة، مشيراً إلى ارتفاع نسب التزام الخاضعين للضريبة في ظل زيادة الوعي لدى قطاعات الأعمال، وسهولة ومرونة الإجراءات.

وتظهر الإحصاءات الأولية أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة ارتفع إلى 332.39 ألف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، مقابل نحو 312 ألف مسجل بنهاية 2019، ومقابل 296 ألفاً بنهاية 2018 (العام الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة).

وشهدت قاعدة المتعاملين والشركاء المستفيدين من الأنظمة الضريبية توسعاً مطرداً، فارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 393 وكيلاً مقابل 355 وكيلاً بنهاية 2019، و176 وكيلاً بنهاية 2018. وارتفع عدد شركات التخليص المعتمدة من الهيئة إلى 868 شركة مقابل 122 شركة معتمدة بنهاية 2018، كما ارتفع عدد مزودي أنظمة المحاسبة الضريبية المعتمدين إلى 76 مزوداً مقابل 12 مزوداً بنهاية 2018.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «الإجراءات السريعة الشاملة، التي اتخذتها الدولة على جميع المحاور لمواجهة جائحة (كوفيد 19) كان لها أثر بالغ في مساندة قطاعات الأعمال ودافعي الضرائب، فكان تأثير الجائحة على دافعي الضرائب محدوداً.

مساندة المسجلين

وأضاف: «قدمت الهيئة خلال عام 2020 تسهيلات متنوعة لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية وضمان استمرارية الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية، التي قامت بها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد 19).

وشملت هذه التسهيلات تمديد الفترة الضريبية التي بدأت في الأول من مارس ي للمسجلين للضريبة الانتقائية لتشمل شهري مارس وأبريل 2020، وتحديد تاريخ بديل كحد أقصى لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات الضريبية التي تزامنت مع برنامج التعقيم الوطني، فيما تم تطبيق الضريبة بنسبة الصفر على بعض المعدات الطبية المستخدمة للوقاية الشخصية والأقنعة وغيرها».

وعقدت الهيئة خلال العام الماضي 221 فعالية عبر تقنيات «الاتصال المرئي عن بُعد» استفاد منها عدد كبير من ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بالنظام الضريبي، فتم تنظيم 7 لقاءات لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن حملة «العيادة الضريبية»، و206 اجتماعات مع المعنيين بقطاع الشركات الكبرى، و4 ورش عمل للمواطنين المعنيين باسترداد الضريبة، التي سددوها عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً، بالإضافة إلى ورشتي عمل للوكلاء الضريبيين المعتمدين، وورشتي عمل لأكثر من 40 من ممثلي شركات التخليص المعتمدة.

وبلغ عدد الاستفسارات الهاتفية التي أجابت عنها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية 554.4 ألف استفسار هاتفي حول النظام الضريبي، فيما تمت معالجة 235.37 ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني.

وقال خالد البستاني: تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، شهد عام 2020 إطلاق الهيئة لمنصة إلكترونية جديدة بمزيد من التسهيلات لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وتم تخفيض عدد الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات في ضوء المراجعة المستمرة لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء.

وأظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب أن العدد الإجمالي لطلبات استرداد الضريبة المتكبدة عن بناء مساكن مواطني الدولة ارتفع إلى 4835 طلباً منجزاً بنهاية 2020، بقيمة إجمالية بلغت 336.44 مليون درهم مقابل 1496 طلباً بنهاية عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 87 مليون درهم، بنمو سنوي قياسي بلغت نسبته 223.2% في عدد الطلبات المعتمدة و286.71% في قيمة الضريبة المستردة.

الدرهم الإلكتروني

أتاحت الهيئة للمسجلين في النظام الضريبي سداد التزاماتهم الضريبية، وإنجاز معاملاتهم مباشرة من خلال تحميل تطبيق الدرهم الإلكتروني «مباشر» على هواتفهم الذكية دون الحاجة لبطاقات مصرفية، حيث يتم فقط ربط الحساب الخاص بالمسجل لدى أحد البنوك المشاركة في المنظومة مع التطبيق، ليتمكن من إجراء معاملاته المالية المتعلقة بالهيئة.

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