«كويلتر»: العقارات الخيار الاستثماري الأول للمقيمين بالدولة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أظهرت نتائج بحث جديد أجرته شركة «كويلتر» البريطانية المتخصصة في إدارة الثروات أن الاستثمار في العقارات هو الخيار الاستثماري الأول والأكثر شعبية بين المقيمين في الإمارات.

وتضمن البحث استبياناً أجرته «كويلتر» خلال شهر نوفمبر الماضي على عينة من المقيمين بالدولة قوامها 1000 شخص.

ووفقاً لنتائج الاستبيان، والتي أعلنت عنها الشركة أخيراً، فقد أعرب 37% من المقيمين عن رغبتهم باستثمار أي أموال إضافية بحوزتهم في العقارات، ليحتل الاستثمار العقاري بذلك صدارة الخيارات الاستثمارية لدى أفراد العينة.

وجاءت الودائع البنكية في المركز الثاني، حيث أفاد 35% من أفراد العينة بأنهم سيودعون أي أموال زائدة لديهم في حسابات توفير لدى البنوك.

أولويات استثمارية

وتوزعت الأولويات الاستثمارية لدى نسبة الـ28% المتبقية من أفراد العينة على الاستثمار في الأسهم، السندات والصكوك، شراء الذهب، شراء السيارات، واقتناء التحف والأعمال الفنية.

ويرى بريندان دولان، المسؤول لدى «كويلتر» أنه برغم بروز أهمية توافر المبالغ النقدية والصناديق في الوقت الراهن، لسد احتياجات السيولة على المدى القصير لمواجهة الأزمات المفاجئة كالأزمة التي يعيشها العالم حالياً بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19»، إلا أن التضخم وانخفاض أسعار الفائدة يمثلان خطرين يهددان المستثمرين بتآكل قيمة مدخراتهم. وعليه، فإن الاستثمار في العقارات ما زال هو الملاذ الأكثر أمناً.

رهان آمن

وقال دولان: «كان الاستثماري العقاري لزمن طويل رهاناً آمناً. لذا، ليس من قبيل المفاجأة أن يختار العديد من الناس أن يستثمروا مدخراتهم في سوق العقارات، وهو ما أكدته نتائج الاستبيان». وأضاف «تستقطب العقارات المستثمرين لأنها تُدر عليهم دخلاً صافياً من الكُلفَة والضرائب، فضلاً عن كون قيمتها ترتفع في الظروف العادية، على عكس القيم النقدية السائلة التي قد تتعرض لخطر الانخفاض في قيمتها في أوقات التضخم».

ومن الجدير بالذكر أن نتائج استبيان «كويلتر» تتفق إلى حد بعيد مع نتائج استبيان آخر أجراه في نفس الفترة الزمنية موقع «بيت. كوم» الشبكي للتوظيف في دبي، بالتعاون مع شركة «يوغوف» البريطانية المتخصصة في أبحاث الأسواق، والذي أفادت نتائجه بأن 43% من سكان الإمارات يرون أن شراء العقارات يُعد أولوية لديهم في 2021.

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