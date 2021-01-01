3 % ارتفاع «سوق دبي» في ديسمبر و1.5 % في «أبوظبي المالي»

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

ارتفع سوق دبي 3% خلال ديسمبر مسجلاً 2491.97 نقطة من 2419.6 نقطة بنهاية شهر نوفمبر مضيفاً 72 نقطة، وارتفع سوق أبوظبي بمكاسب 1.5% بما يعادل 73.4 نقطة ليقفز من 4971.9 نقطة بنهاية نوفمبر إلى 5045.31 نقطة بنهاية ديسمبر، وسجلت الأسهم مكاسب سوقية خلال ديسمبر بلغت 8.1 مليارات درهم منها 3.34 مليارات في دبي و4.74 مليارات في أبوظبي.

وحققت الأسهم مكاسب قوية خلال الربع الأخير من 2020 زادت على 77.5 مليار درهم، مدفوعة بعودة حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين وصعد سوق دبي 10.6% وزاد سوق أبوظبي 12.5%.

واستقطبت الأسهم سيولة 46.98 مليار درهم خلال الربع الرابع منها 15.133 ملياراً في دبي و31.85 ملياراً في أبوظبي وجرى تداول 22.16 مليار سهم، منها 14.5 ملياراً في دبي و7.66 مليارات في أبوظبي. وسجلت أسواق الأسهم المحلية تراجعاً خلال 2020 وهبط مؤشر سوق دبي 9.87% فيما تراجع سوق أبوظبي 0.6%.

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