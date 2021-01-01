4.4 مليارات تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 1011 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 83 مبايعة للأراضي، بقيمة 389.34 مليون درهم، و928 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.32 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الممزر المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كونها أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.52 مليار درهم منها 54 رهون أراض بقيمة 659.83 مليون درهم و211 رهون فلل وشقق بقيمة 1.86 مليار درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 189.06 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 73 مليون درهم. وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 397 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 80 مبايعة بقيمة 170.1 مليون درهم، منها 8 مبايعة للأراضي بقيمة 71.84 مليون درهم و72 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 98.26 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز