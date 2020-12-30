«اسأل غرفة دبي» تناقش الفرص التجارية وآفاق النمو

المصدر: دبي - البيان

استعرض الفيديو الثالث لمبادرة «اسأل غرفة دبي»، التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، ضمن جهودها لتعزيز وعي القطاع الخاص بالمتطلبات والجوانب المختلفة لممارسة الأعمال في إمارة دبي، الفرص التجارية المتاحة وآفاق النمو والتطوير المستقبلي، ودور الغرفة في تقديم الدعم المستمر لمجتمع الأعمال لتمكينه من تحقيق النمو والارتقاء بشراكاته الاستثمارية.

منصات التواصل

وأكد محمد بن سليمان، مدير أول علاقات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال الفيديو الثالث للمبادرة التي تستهدف الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال المعلومة لأصحاب الشأن، دور غرفة دبي في توفير منصات لتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال وصناع القرار في الجهات الحكومية بالدولة.

وقال: «إن دور غرفة دبي هو تمثيل مجتمع الأعمال في الإمارة، وقد تمكنت من خلال الخدمات المتميزة التي تقدمها لقطاعات الأعمال من توفير قيمة مضافة لأعضائها».

وأضاف بن سليمان: «إن الطريقة المثلى لبناء علاقات مستدامة وفاعلة مع مجتمعات الأعمال هي التواصل المباشر، والتعرف على التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يضمن أداء أفضل لجميع القطاعات وفي جميع الأوقات».

تقديم الحلول

وأكد أن مجموعات ومجالس الأعمال لعبت دوراً محورياً في تحديد التحديات وتقديم الحلول والتوصيات للجهات الحكومية المعنية، وذلك من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى الغرفة، الأمر الذي يعزز من الدور الفاعل الذي تقوم به غرفة دبي في تقديم قيمة مضافة لجميع أعضائها من خلال إيجاد قنوات تواصل بناءة ومباشرة بين القطاعين الحكومي والخاص.

خدمة فريدة

وأضاف: «إن ما يميز هذه الخدمة ويجعلها فريدة من نوعها هو عملية التقييم الأولي التي تمر بها جميع البعثات التجارية، والحرص على أن تكون هناك قواسم مشتركة تتيح الفرصة لعقد صفقات تجارية، ولعل هذا الأمر هو النقطة الأهم في النجاح الذي حققته وتحققه هذه الخدمة المميزة من تأسيس لشراكات مستقبلية».

وتتيح مبادرة «اسأل غرفة دبي» للعامة طرح أسئلتهم على مسؤول معين من الغرفة متخصص بمجال محدد، كما تتيح المبادرة لجميع المهتمين والمعنيين طرح أسئلتهم حول ممارسة الأعمال في دبي، والأعمال المسؤولة والمستدامة وريادة الأعمال والتوسع الخارجي، بالإضافة إلى مواضيع أخرى على علاقة بفرص الاستثمار ولقاءات الأعمال والأبحاث والدراسات الاقتصادية.

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