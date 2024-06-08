مازاغان يدشن محطة تسميد عضوي احتفاءً باليوم العالمي للبيئة

المصدر: الجديدة، المغرب - البيان

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أعلن منتجع مازاغان عن افتتاح محطة التسميد الجديدة المخصصة لمعالجة النفايات العضوية. هذه المبادرة تأتي احتفالاً باليوم العالمي للبيئة، وتؤكد على دور المنتجع في دعم الاستدامة البيئية.

والجدير بالذكر أن منتجع مازاغان قد حصل على شهادة «Silver» EarthCheck للسنة الرابعة على التوالي. تعتبر EarthCheck المجموعة الرائدة عالميًا في تقديم الشهادات والاستشارات والإرشادات للوجهات السياحية والمؤسسات السياحية المستدامة. تشمل برامج EarthCheck الشهادات

والاستشارات للأعمال السياحية، الفنادق، الوجهات، الحكومات، المطورين، مصممي المباني، الحدائق البرية والبحرية، والفعاليات.

يأتي إنشاء محطة التسميد هذه تماشياً مع سياسة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (CSR) لمنتجع مازاغان. فمن خلال إعادة تدوير النفايات العضوية ومخلفات الطعام، يساهم المنتجع في الحفاظ على البيئة وتعزيز السلوكيات المستدامة.

التسميد هو عملية طبيعية تتحلل فيها النفايات العضوية، مثل بقايا الطعام وأوراق الأشجار الميتة وبقايا البستنة ومخلفات المطبخ مثل بقايا القهوة أو قشر البيض، ويتم إعادة تدويرها لإنتاج أسمدة طبيعية. يحسّن هذا المنتج الخصب من جودة التربة ويعزز نمو النباتات، مما يحول النفايات إلى عنصر مفيد.

الخطوات المتبعة لعملية التسميد في محطة منتجع مازاغان

جمع النفايات: جمع المخلفات العضوية مثل بقايا الفاكهة والخضروات وأوراق الشجر الميتة ومخلفات الحدائق ومخلفات المطبخ كبقايا القهوة أو قشر البيض.

التفتيت: تقطيع النفايات العضوية إلى قطع صغيرة، مما يسرّع من عملية التحلل عن طريق زيادة رقعة التلامس مع الكائنات الدقيقة.

التهوية والخلط: الخلط المنتظم للنفايات لتعزيز التهوية وتوزيع الكائنات الدقيقة والرطوبة بالتساوي في جميع أجزاء كومة السماد العضوي.

التحلل الأولي: تبدأ الكائنات الحية الدقيقة في تحليل النفايات العضوية في بيئة لا هوائية (خالية من الأكسجين)، مما ينتج عنه حرارة كمنتج ثانوي.

التحلل النشط: تتولى الكائنات الحية الدقيقة الهوائية زمام الأمور وتستمر في تحليل النفايات العضوية في بيئة هوائية، وتوليد الحرارة أيضًا.

التحكم في الرطوبة: مراقبة وتعديل مستوى الرطوبة في السماد العضوي للحفاظ على الظروف المثلى للتحلل، بشكل عام بين 60 و70% رطوبة.

نضوج السماد العضوي: تتحول النفايات تدريجياً إلى مستحضر تسميد ناضج ومتوازن، عادة بعد عدة أسابيع إلى عدة أشهر وفقًا لظروف التسميد.

استخدام السماد: دمج السماد الناضج في التربة لإثراء بنيتها وتحسين خصوبتها وتعزيز نمو النباتات.

ويضاف هذا المشروع المبتكر الى محطة معالجة المياه المستعملة (STEP) التي تم إنشاؤها منذ افتتاح المنتجع سنة 2009، والتي تعالج جميع المياه المستعملة في المنتجع، مما يعزز التزام منتجع مازاغان بالحفاظ على البيئة ويرسخ مكانته كمؤسسة مسؤولة بيئياً.

من خلال هذه المبادرات، يواصل منتجع مازاغان ريادته في التنمية المستدامة والتدبير المسؤول للموارد من أجل مستقبل أكثر اخضراراً، فلكل مبادرة أهمية للحفاظ على كوكبنا.

ويدعو منتجع مازاغان جميع موظفيه وضيوفه وشركائه للاحتفال بهذه الخطوة الهامة والالتزام معاً من أجل بيئة أكثر صحة واستدامة.

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