طيران الإمارات تعزز شراكتها مع موريشيوس وأوغندا لدعم السياحة الوافدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت طيران الإمارات شراكتها مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي ومجلس السياحة الأوغندي، لدعم حركة السياحة الوافدة عبر شبكتها لكلا الدولتين، وأبرمت الناقلة اتفاقيتي الشراكة خلال سوق السفر العربي، حيث اختتمت مشاركة حفلت بالاتفاقيات والاجتماعات مع شركاء الصناعة والتجارة.

موريشيوس

أكدت طيران الإمارات مواصلة دعم موريشيوس من خلال تجديد شراكتها مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي. ووقع مذكرة التفاهم أحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية لغرب آسيا والمحيط الهندي في طيران الإمارات، وأرفيند بوندون، مدير هيئة موريشيوس للترويج السياحي، بحضور عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛ ونبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، ودونالد باين، رئيس مجلس إدارة هيئة موريشيوس للترويج السياحي.

وفي تحالف استراتيجي ناجح يعود تاريخه إلى عام 2012، التزمت طيران الإمارات وهيئة الترويج السياحي في موريشيوس بمبادرات مشتركة تهدف إلى الترويج للسياحة في موريشيوس، حيث تعمل الناقلة منذ عام 2002 وتشغل حالياً رحلتين يومياً بطائرات A380. ومنذ بدء هذه الشراكة، دأبت طيران الإمارات على دعم السياحة الوافدة إلى الجزيرة وساهمت في نمو الاقتصاد السياحي والتجارة في موريشيوس من خلال خدمات الركاب والشحن. وفي عام 2023، تم تسجيل نحو 1.3 مليون سائح قادم إلى موريشيوس، حيث تلعب طيران الإمارات دوراً رئيسياً في نقل الزوار إلى الجزيرة.



وقال أحمد خوري: "تفخر طيران الإمارات بمواصلة خدمة موريشيوس منذ العام 2002 والاضطلاع بدور حيوي في تحقيق الأهداف السياحية للبلاد من خلال شراكتنا مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي. ويسهم تشغيل رحلتين يومياً بطائرات A380، في تمكيننا من نقل ما يصل إلى 1000 سائح يومياً إلى الجزيرة، ونأمل أن نواصل إحداث تأثير إيجابي على اقتصاد السياحة في البلاد، فيما نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لترويج الوجهة لعملائنا العالميين".



وأعرب أرفيند بوندون، مدير هيئة الترويج السياحي في موريشيوس عن سعادته سعداء بتجديد الشراكة مع طيران الإمارات. وقال: "أسهم وصول الناقلة إلى موريشيوس في تعزيز قطاعنا السياحي من خلال فتح السوق الإماراتية والسماح لنا بالوصول إلى أسواق روسيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط. ومن خلال مركزها في دبي الذي يصل إلى 140 وجهة، توفر طيران الإمارات أيضاً اتصالاً عالمياً بالجزيرة، ونحن واثقون في قدرة الناقلة على تقديم خدمة استثنائية، ونتطلع إلى تعزيز سبل التعاون المشترك".



أوغندا



أبرمت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة الأوغندية بهدف جذب مزيد من السياحة الوافدة وتعزيز أعداد الزوار إلى أوغندا، لؤلؤة أفريقيا.



وقع مذكرة التفاهم بدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لإفريقيا في طيران الإمارات، وليلي أجاروفا، الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة الأوغندية، بحضور عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وسعادة زايك كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.



وقال بدر عباس: "أوغندا وجهة رئيسية على شبكتنا العالمية منذ ما يزيد على عقدين، وواحدة من أكثر الوجهات المفضلة في أفريقيا. ونحن نعمل من خلال هذه الشراكة مع مجلس السياحة الأوغندي على ترسيخ التزامنا بتشجيع المسافرين الدوليين على تجربة المناظر الطبيعية المذهلة في أوغندا، التي تتضمن الحياة البرية وأنشطة ورياضات المغامرة المثيرة، وبالطبع الضيافة الدافئة التي تتميز بها الثقافة الأوغندية".



وقالت ليلي أجاروفا، الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة الأوغندي: "يشكل توقيع مذكرة التفاهم خطوة فارقة في الترويج لأوغندا كوجهة سياحية تنافسية. ونحن سعداء بالتعاون مع طيران الإمارات للاستفادة من شبكتها الواسعة في جميع أنحاء العالم وجذب السياح إلى أوغندا".



وبموجب الاتفاقية، سوف تحدد طيران الإمارات الأسواق الرئيسية لترويج أوغندا كوجهة سياحية مفضلة، وتشجيع المسافرين على تجربة وفرة المعالم الطبيعية والثقافية. وسوف يتعاون الجانبان معاً لتطوير برامج للشركاء التجاريين ومديري الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية لرفع مستوى الوعي وتحفيز السفر، بالإضافة إلى استكشاف الحوافز والرحلات التعريفية والمبادرات التسويقية الأخرى لتحفيز حجوزات السياحة في أوغندا.



ويشهد قطاع السياحة في أوغندا نهضة ملموسة، مع مبادرات لجذب مزيد من السياح الدوليين وخلق آلاف فرص العمل، حيث تهدف البلاد إلى المنافسة على خريطة السياحة العالمية. وتدعم الشراكة بين طيران الإمارات وهيئة السياحة الأوغندية الفصل التالي من التحول، وزيادة مستوى حضور الوجهة وقدرتها التنافسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز