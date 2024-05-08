استياء من تأخير تسليم «بوينغ 777 إكس»

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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وجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والتي تعد أحد أكبر عملاء شركة بوينغ، دعوة إلى فريق إدارتها الجديد للعمل بكل قوة، معبراً عن استيائه من تأخير تسليم طائرات بوينغ 777 إكس.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تصريحات لدان ميرفي من قناة «سي إن بي سي» في سوق السفر العربي بدبي: «لسنا سعداء حقاً بما يحدث، لقد أردنا دائماً أن نرى هذه الطائرات تدخل الأسطول عندما تم الوعد بها، وهناك تأخير، والأمر لا يقتصر علينا فقط».

وبطلبيات لشراء 245 طائرة ركاب و5 طائرات شحن من طراز 778، تعد طيران الإمارات أكبر عميل لبوينغ من حيث الطائرات ذات الجسم العريض.

لكن عمليات تسليم الطائرات انخفضت في الربع الأول من عام 2024 إلى أدنى رقم لها منذ منتصف عام 2021 وعبر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بذلك عن مشاعر العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الأخرى عندما يتعلق الأمر بالتوقعات لشركة بوينغ.

وقال: «أعتقد أنه يتعين عليهم ممارسة الكثير من الضغوط للتأكد من أنهم يقدمون للعميل ما وعدوا به».

ورداً على سؤال عما إذا كانت لديه رسالة إلى صانعة الطائرات، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «أنا أقول دائماً، كما تعلمون، استجمعوا قواكم وافعلوا ذلك. وأعتقد أنهم قادرون على القيام بذلك». ولم يشر سموه إلى أن ما إذا كانت طيران الإمارات ستلغي طلبيات بوينغ أو تنقلها إلى إيرباص.

وعندما سئل سموه عن احتمال اتخاذ مثل هذه الخطوة، قال سموه: «لا، لا.. لن أكون قادراً على أن أقول بالضبط ما نخطط له». وأضاف: «لكنني أعتقد أنك ترى أننا نقوم بتجديد عدد كبير من الطائرات ضمن الأسطول الحالي. ولن يكون هناك نقص في الطاقة الاستيعابية لدينا».

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