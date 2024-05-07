«سياحة أبوظبي» تستعرض أداة احتساب البصمة الكربونية للفنادق

المصدر: دبي - وام

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استعرضت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في مشاركتها في معرض سوق السفر العربي الذي يستمر حتى 9 مايو الجاري، أداة لاحتساب الانبعاثات الكربونية، دعماً لفنادق الإمارة في قياس ومتابعة مستويات استهلاكها مصادر انبعاثات الكربون، وإدارة بصمتها البيئية، وتسهم «حاسبة الكربون» كذلك في دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وقامت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بتطوير منهجية وآلية عمل «حاسبة الكربون»، بالتعاون مع الشركاء في قطاع الضيافة والفنادق، إلى جانب هيئة البيئة بأبوظبي ودائرة الطاقة بأبوظبي.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «إطلاق أداة احتساب الانبعاثات الكربونية يعد إنجازاً مهماً وداعماً لقطاع الضيافة في أبوظبي، ممهداً الطريق أمامنا لبناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع السياحة بصفة عامة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050»، مؤكداً السعي إلى تحفيز اعتماد ممارسات سياحية صديقة للبيئة تجذب عدداً أكبر من الزوار.

وأشارت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمينة العامة لهيئة البيئة بأبوظبي، إلى المبادرات الاستباقية التي يقوم بها القطاع لتقليل بصمته الكربونية ضمن رحلته نحو رفع الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أن «حاسبة الكربون» تبرز حرص دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي على اعتماد التكنولوجيا الرقمية لتحقيق المصلحة العامة وإنشاء قطاع سياحي صديق للبيئة.

وأوضح المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي، أن «حاسبة الكربون» ستدعم جهود تحقيق أهداف كفاءة الطاقة والمياه ضمن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استهلاك الطاقة 2030، كما تعزز هذه الأداة المبتكرة الالتزام بمراعاة البيئة وتمكين أصحاب الفنادق في أبوظبي من اتخاذ قرارات مستنيرة تقلل انبعاثات الكربون وتمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.

وأتاح جناح دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، لزائري المعرض، الاطلاع على «تراث الأولين» الأصيل الذي تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل، بهدف تعزيز القيم الاجتماعية المشتركة المرتبطة بالهوية الإماراتية.

وأوضحت عائشة الظاهري، رئيسة وحدة بناء قدرات الحرفيين الإماراتيين في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن مشاركة الحرفيين الإماراتيين في المناسبات والمعارض المحلية والعالمية تستهدف إبراز التراث الأصيل والمميز للإمارات، من خلال تسليط الضوء على مبادرة «سجل أبوظبي للحرفيين» والتي أطلقتها الدائرة في أبوظبي، وتعنى بالحفاظ على الهوية الإماراتية وتسجيل الحرف التقليدية.

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