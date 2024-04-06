مكتب أبوظبي للاستثمار يتعاون مع «دستور مارين» لإنشاء مشروع سياحي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة «دستور مارين» لتجارة القوارب الخشبية لإنشاء مشروع جديد ومتقدم لدعم الأنشطة البحرية والساحلية في أبوظبي، تماشياً مع خطط التنمية والتوسع التي تركز على الجوانب العمرانية والاجتماعية والترفيهية والاقتصادية. وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات النسخة الثانية من جلسات «الملتقى» التي تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بهدف تمكين الشركات العائلية من تحقيق المزيد من النجاحات التجارية والمساهمة بشكل أكبر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

وسيوفر مشروع الجداف الجديد الواقع في منطقة ربدان بأبوظبي، بنية تحتية شاملة مخصصة لقوارب التجديف ومدعومة بأفضل الخدمات والمرافق الحيوية المختلفة. ويمتد المشروع على مساحة 79.595 متراً مربعاً، وسيضم مباني لصيانة وإصلاح القوارب، ومركزاً لبيع وشراء القوارب، ومتجراً لتلبية احتياجات الصيادين، ومواقف للسيارات، ومرافق تخزين للقوارب، إضافة إلى مقهى ومتاجر ومطاعم متنوعة وفندق. كما سيضم المشروع رصيفاً بحرياً يتسع لـ 36 قارباً.

وقال منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار: يسعدنا التعاون مع شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية لتلبية الاحتياجات المختلفة للصيادين وأصحاب القوارب بطريقة فعالة، ويؤكد مشروع الجداف الجديد أهمية خدمة المناطق الساحلية، وسيضطلع بدور رئيسي في دعم الأنشطة البحرية في أبوظبي وتعزيز السياحة في الإمارة.

بدوره، قال موسى خلفان فرج المحيربي، مدير تطوير الأعمال في شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية: تفخر شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية، الرائدة في الصناعات البحرية، بالمساهمة بخبراتها الطويلة في مشروع الجداف الجديد، وإضافة إلى تلبية احتياجات مالكي القوارب والصيادين المحليين، سيضم المشروع رصيفاً لإنزال القوارب ومحطة وقود، ما يجعل منه مركزاً بحرياً متكاملاً يخدم متطلبات المقيمين والسياح، ويسهم في استقطاب الزوار من المهتمين بالتراث البحري الغني لإمارة أبوظبي، كما سيلعب المشروع دوراً مهماً في تعزيز مكانة منطقة ربدان في أبوظبي بوصفها مركزاً رئيسياً للاستثمار في صناعة اليخوت والقوارب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز