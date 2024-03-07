525 مليون درهم صافي أرباح الاتحاد للطيران.. و14 مليون مسافر في 2023

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أعلنت الاتحاد للطيران عن نتائجها لعام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 20.3 مليار درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ18.3 مليار درهم في 2022. وسجلت الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 525 مليون درهم. ونقلت الاتحاد 14 مليون مسافر على متن رحلاتها العام الماضي. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس الشركة للصحفيين في أبوظبي وتحدث خلالها أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران.

طائرات جديدة

وتوقع الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إضافة ما بين 6 إلى 10 طائرات إلى أسطول الشركة خلال 2024، وإضافة ما بين 4 إلى 5 وجهات جديدة، وكذلك نقل نحو 17 مليون راكب. وأكد أنطونوالدو نيفيس تعيين ما بين 1500 إلى 2000 موظف في عام 2024، مشيراً إلى أن نسبة إشغال الطائرات المتوقعة ستصل إلى 92% العام الحالي.

ونقلت الاتحاد للطيران 14 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 40% مقارنة بعام 2022، مما يؤكد استمرارية الطلب القوي على السفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، مع تسجيل عامل حمولة بنسبة 86%، مقارنة بـ82% في عام 2022.

وخلال 2023، أطلقت الناقلة 15 وجهة جديدة، منها لشبونة، كوبنهاغن، كلكتا وأوساكا، واستمرت في توسيع أسطولها التشغيلي مع إضافة 14 طائرة، لدعم نمو المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر، والذي بلغ نحو 30%. ويتكون أسطول طائرات الركاب عريضة البدن التابع للاتحاد للطيران من طائرات الجيل الجديد بنسبة 78%، وتعد من أعلى النسب في القطاع.

تجارب استثنائية

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: استمر فريقنا في تعزيز قوة الشركة وزيادة كفاءتها، مما ساهم في تقديم تجارب استثنائية للعملاء. وتابع: واثق كل الثقة بأننا سنواصل بناء أسس راسخة مع توسيع شبكة وجهاتنا، وتعزيز خدماتنا وربط المزيد من الزوار بأبوظبي، دعماً لطموحات الإمارة في مجال السياحة، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون شركة الطيران التي يرغب الجميع بالسفر على متن رحلاتها. وشهدت الناقلة أيضاً ارتفاعاً في آراء العملاء الإيجابية عبر 2023، خاصة مع انتقال مقر رحلات الاتحاد إلى مقرها الجديد في مطار زايد الدولي في نهاية العام.

أداء

وزادت إيرادات المسافرين بـ 4 مليارات درهم لتصل إلى 16.7 مليار درهم. وبلغت إيرادات الشحن 3.4 مليارات. وانخفضت تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بدون وقود بنسبة 7% و5% على التوالي مقارنة بالعام الماضي.

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