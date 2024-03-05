2227 طائرة تجارية في سماء الشرق الأوسط 2034

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع تقرير جديد نشرته أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية العالمية وإحدى شركات مارش ماكلينان نمو أسطول الطائرات التجارية حول العالم بنسبة 28% خلال الأعوام العشرة المقبلة من العدد الحالي البالغ 28.400 طائرة ليصل إلى 36400 طائرة بحلول عام 2034. وفي الأثناء، سيشهد أسطول الطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 51% من العدد الحالي البالغ 1472 طائرة ليصل إلى 2227 طائرة. وقال أنتوني دي نوتا، نائب رئيس الشركة التابعة لأوليفر وايمان المختصة بقطاع الطيران: «نجح قطاع الطيران في العودة إلى مساره الطبيعي بعد جائحة (كوفيد 19) والمضي قدماً في مسار النمو لكن الجائحة كان لها آثار طويلة الأمد، إذ كان من المتوقع أن يصل حجم أسطول الطائرات التجارية إلى 39000 طائرة بحلول 2030، الأمر الذي لن يحدث حتى 2036 حيث تسببت الجائحة في ضياع ستة أعوام من النمو». وقال أندريه مارتينز، شريك ورئيس قطاع النقل والخدمات بمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أوليفر وايمان: «سنشهد في العقد المقبل تحولات في التركيبة الإقليمية للأسطول العالمي، وسيكون للشرق الأوسط الحصة الأكبر فيها. وتساهم عوامل عدة في تحقيق هذا النمو من ضمنها الموقع المركزي للمنطقة، وقوة شركات الطيران الرئيسية. كما أن خطط التنويع الاقتصادي الجريئة والطموحة بدول التعاون تعد محركاً قوياً في هذا السياق». ومن المتوقع أن ينمو أسطول الشرق الأوسط بمعدل سنوي 4.2% بين 2024 و2034، ليتخطى بذلك معدل النمو في معظم أنحاء العالم ومن ضمنها أفريقيا (2.3%) وأمريكا اللاتينية (1.9%) وأمريكا الشمالية (1.8%) وأوروبا الغربية (1.0%)،

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