جزر الإمارات السياحية لآلئ ساحرة تستقطب عشاق المغامرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحتضن الإمارات مجموعة من الجزر الساحرة التي تشكل وجهات فريدة للاستمتاع بأجواء أجمل شتاء وتعتبر مقاصد مثالية لمحبي الطبيعة للتأمل في المياه الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة والعمارة الاستثنائية، وتتيح للزوار، لا سيما خلال النسخة الرابعة من حملة أجمل شتاء، الفرصة لاستكشاف الحياة البرية والاطلاع على كنوز محمياتها البرية.

والقيام برحلات بحرية تترك لديهم ذكريات وقصصاً لا تنسى حول تاريخ البحر الذي عرفته الإمارات وجوهر الجزر التي تشكل عِقداً من اللآلئ. وتعتبر جزيرة صير بني ياس في أبوظبي من المواقع الـ8 التي تشكل جزر الصحراء في منطقة الظفرة، وتشكل وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والأنشطة المتنوعة.

وفي أبوظبي أيضاً تبرز جزيرة السعديات، التي تعد مقصداً فريداً لعشاق الاسترخاء والهدوء وأجواء الطبيعة. وتمتاز جزيرة ياس بأنها ملاذ هادئ للاسترخاء والاستجمام في أجواء الطبيعة الخلابة فيما تعتبر جزيرة زايا نوراي مكاناً سياحياً مميزاً يتيح للزوار تجربة رائعة مع مياهها الفيروزية ورمالها البيضاء الناعمة وعمارتها الاستثنائية فيما تقع جزيرة الريم على بعد 600 متر قبالة ساحل أبوظبي.

حيث تعتبر مركزاً لباقة من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية وفي أبوظبي كذلك ترسم القطع الأثرية التي عُثر عليها في جزيرة مروح معالم الحياة القديمة لسكان المنطقة.

وتعتبر جزيرة دلما في أبوظبي أحد أقدم التجمعات البشرية الدائمة والمعروفة في الإمارات، وتحتوي على بعض أقدم الآثار التي تدل على زراعة أشجار النخيل في المنطقة فيما تعد جزيرة اللؤلؤ من أكثر الجزر الاصطناعية شهرة في الإمارات.

وبالانتقال إلى دبي نقف عند عدة جزر ساحرة، أبرزها «نخلة جميرا» وتعتبر من أبرز المعالم السياحية في دبي، وتضم أفخم المنتجعات وتتألق في دبي أيضاً جزيرة القمر، التي تعتبر متنفساً لكل من يقصدها، ووجهة لمحبي الغوص والمغامرات المائية.

وتبرز جزر ديرة في دبي لتقدم فرصة الاستمتاع بالأجواء الشاطئية في الجزر التي تمثل أرخبيلاً اصطناعياً قبالة ساحل ديرة. وتعد جزيرة صير بونعير في الشارقة من أقدم الجزر في المنطقة، وعرفت بين الصيادين الأوائل باسم جزيرة «صير القواسم» وأشارت عمليات التنقيب إلى وجود بعض الآثار التي يعود تاريخها إلى عام 3500 قبل الميلاد.

وفي الشارقة أيضاً تطالعنا جزيرة النور بأجوائها الرائعة، حيث تضم أكثر من 70 ألف شجرة ونبتة، ومنحوتات فنية راقية، أما جزيرة القرش فتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لخورفكان حيث يجعل هذا المكان الغوص مثيراً للاهتمام وتضم الجزيرة عدداً من الأحياء البحرية. وفي رأس الخيمة تبرز جزيرة المرجان وهي خيار مناسب لمن يبحث عن مكان عائلي هادئ.

وفي أم القيوين تتألق جزيرة السينية، التي تعد محمية طبيعية تعيش بها أنواع كثيرة من الطيور والحيوانات، وتضم أيضاً النباتات الطبيعية. وتبرز جزيرة سنوبي الواقعة على ساحل الفجيرة، التي تعد من أهم الأماكن السياحية بالإمارة، وأكثرها جذباً لعشاق الرياضات البحرية ومحبي الحياة الطبيعية.

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