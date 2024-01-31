طيران الإمارات تنضم لمبادرة استثمار لخفض الكربون في بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

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انضمت طيران الإمارات إلى مجموعة سولنت The Solent Cluster، لتصير بذلك أول ناقلة دولية تنضم إلى المبادرة البريطانية التي تركز على الاستثمارات منخفضة الكربون للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الصناعة والنقل والمنازل في الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وسولنت هي تعاون متعدد القطاعات لمنظمات دولية، بما في ذلك شركات مصنعة وشركات هندسية وشركات وصناعات إقليمية ومشغلو خدمات لوجستية وبنية تحتية ومؤسسات أكاديمية.

وانضمت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، إلى أكثر من 100 عضو بالمجموعة، إلى جانب الأعضاء المؤسسين Solent Partners (Solent LEP سابقاً)، ومزود الطاقة العالمي ExxonMobil، وجامعة ساوثهامبتون. وشارك الأعضاء المؤسسون تفاصيل رؤيتهم لمجموعة سولنت وكيف يمكنها تأمين الوظائف الحالية وإنتاج وقود منخفض الكربون لقطاعات عدة متنوعة، بما فيها الطيران.

ويشكل طموح طيران الإمارات الراسخ لتأمين الوقود المستدام المنتج في المملكة المتحدة من خلال مجموعة سولنت، إضافة مهمة إلى العديد من المبادرات التي نفذتها الناقلة خلال العام الماضي. كما تأتي هذه الخطوة في أعقاب الرحلات التجريبية التي شغلتها طيران الإمارات بطائرات A380 وبوينج 777 باستخدام وقود مستدام بنسبة 100% في عام 2023. وسبق لطيران الإمارات أيضاً توسيع شراكتها مع «نيستي Neste» لتزويد رحلاتها في أمستردام وسنغافورة بوقود مستدام خلال عامي 2024 و2025. كما حملت وقوداً مستداماً في مركزها بدبي لرحلات تجارية لأول مرة في أكتوبر 2023.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «نحن فخورون بالانضمام إلى المنظمات التي تشاركنا التفكير ذاته ضمن مبادرة مجموعة سولنت، حيث تتمتع المجموعة بإمكانيات قوية لدعم ابتكار وإنتاج الطاقة النظيفة، وهي خطوة أخرى إلى الأمام في رحلتنا نحو اعتماد الوقود المستدام على المدى الطويل ضمن شبكة خطوطنا. ونتطلع مع زملائنا الأعضاء إلى المساهمة في هذه الجهود، بينما نرى أيضاً التأثير الإيجابي للمجموعة على الاقتصاد المحلي والمنطقة الجنوبية الشرقية للمملكة المتحدة والصناعات على نطاق واسع».

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