إلغاء رحلة طيران في اللحظة الأخيرة بعد اكتشاف راكب مسامير مفقودة على أحد أجنحة الطائرة

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواجه شركات الطيران «بوينغ» و«إيرباص» ضربة جديدة، حيث انفصل إطار مقدمة طائرة «بوينغ» تابعة لشركة «دلتا اير لاينز» الأمريكية قبل الإقلاع، حيث كانت الرحلة تحمل 184 راكباً و4 أفراد طاقم وطيارين. ونفى التقرير الأولي حدوث أي إصابات، يذكر أن الطائرة كانت تصطف في انتظار الإقلاع عندما انفصلت العجلة الأمامية وتدحرجت بعيداً.

من جهة أخرى، اضطرت شركة فيرجن أتلانتيك إلى إلغاء رحلة من مانشستر إلى نيويورك في اللحظة الأخيرة، بعد أن اكتشف أحد الركاب وجود براغٍ مفقودة على لوحة أحد أجنحة طائرة إيرباص (إيه 330) قبل الإقلاع مباشرة. ونبه الراكب طاقم الطائرة على الفور.

وأكد موظفو الشركة للراكب أنه لا توجد مشكلة تتعلق بالسلامة، لكن قلقه ازداد بسبب الحادث الأخير الذي فقدت فيه طائرة تابعة لخطوط ألاسكا الجوية قابس بابها وطار جزء من جسمها في منتصف الرحلة.

وذكر ممثل شركة الطيران أنه تم إلغاء الرحلة «لتوفير الوقت لفحوصات الصيانة الهندسية الإضافية الاحترازية، والتي أتاحت لفريقنا أقصى وقت لإكمال عمليات الفحص الخاصة بهم»، من أجل سلامة العملاء والطاقم. وأكد كبير مهندسي الجناح في «إيرباص» نيل فيرث أن البراغي المفقودة لم تؤثر على السلامة الهيكلية للجناح أو قدرة التحميل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز