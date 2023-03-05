دائرة الاقتصاد والسياحة تطلق نسخة جديدة من "أداة احتساب الكربون" ضمن مبادرة دبي للسياحة المستدامة

المصدر: البيان

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تماشياً مع أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات، أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وفي إطار مبادرة دبي للسياحة المستدامة، عن إطلاق نسخة جديدة ومحدّثة من "أداة احتساب الكربون" المخصصة لقطاع الضيافة، حيث رُوعي في التحديث تحقيق إمكانية قراءة بيانات مصادر انبعاثات الكربون بشكل آني، ما يتيح للفنادق إمكانية تحديد مستويات استهلاكها للطاقة بصورة دقيقة ومن ثم إدارتها بكفاءة.

وتأتي هذه التحسينات لتعزيز مساهمة المبادرة في تحقيق الأهداف الكبرى المتعلقة بالطاقة النظيفة، وكذلك دعم استراتيجية الحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأيضا السعي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون واحدة من أفضل 3 مدن في العالم وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز وجهات السياحة المستدامة عالمياً.

ومنذ إطلاق برنامج "أداة احتساب الكربون" في شهر يناير 2017 كجزء من منصّة الدرهم السياحي، يشكل هذا البرنامج أداة فعالة في قياس البصمة الكربونية لقطاع الضيافة في دبي، حيث ينبغي على المنشآت الفندقية في الإمارة تسجيل وتقديم بيانات عن 9 مصادر لانبعاثات الكربون شهرياً وهي: الكهرباء، واستهلاك المياه، والتبريد، والغاز المسال، والنفايات العامة والمعاد تدويرها، والوقود والديزل للمركبات وكذلك لمولدات الكهرباء، والمبردات. ويتم جمع وتحليل هذه البيانات لتقديم رؤية شاملة حول استدامة القطاع، كما تُمكّن هذه المعلومات الفنادق من فهم مستويات استهلاكها للطاقة والمياه وما ينجم عنها من نفايات، وأيضا استكشاف الفرص لخفض التكاليف التشغيلية من خلال الإدارة والمتابعة والتحديث المستمر لتلك البيانات.

كما تساهم تلك البيانات في تمكين الفنادق والمنتجعات من تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تساهم في إدارة الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع متطلّبات الاستدامة التسعة عشر لإحداث تغيير إيجابي في القطاع. فيما تغطّي المتطلّبات مجموعة متنوّعة من المجالات بما في ذلك الإدارة المستدامة، ومقاييس الأداء، وتدريب الموظفين على تطبيق أفضل الممارسات البيئية، ولجنة إدارة الاستدامة، والالتزام بالمبادرات الحكومية المستقبلية، وتوعية النزلاء، والفعاليات الخضراء، وأنظمة إدارة الطاقة، وخطة إدارة الطاقة- خطة وسائل النقل، وأنظمة ، وخطة إدارة المياه- المناشف وشراشف الأسرة، وخطة إدارة النفايات، وإدارة النفايات (المرافق)، وإدارة جودة الهواء(التدخين)، وخطة إدارة المشتريات، والمسؤولية المجتمعية. وسوف تساهم التحسينات التي تنفذها الفنادق في عملياتها الداخلية، بتطور الأداء العام للاستدامة البيئية في القطاع، وبالتالي المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي المتنوّع.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "سعداء بإعادة إطلاق "أداة احتساب الكربون" كجزء من التزام دبي المستمر بدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، وأيضا السعي للوصول إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة في الآونة الأخيرة. كما تتماشى هذه الخطوة المهمة مع التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما ونحن مقبلون على استضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28" العام الحالي".

وأضاف لوتاه قائلا: "ستقوم الدائرة أيضا بالاستفادة من البيانات المجمعة عبر قراءة المؤشرات الخاصة بالبصمة الكربونية لتطوير استراتيجيات شاملة على مستوى القطاع، بحيث يتسنى للفنادق والمنتجعات إدارة التأثيرات البيئية وإدارة موارد الكربون، وتحديد الفرص المتاحة لتحقيق الكفاءة التشغيلية والتوفير في التكاليف. وتعمل المبادرة إلى جانب دورها المهم في دعم الفنادق والمنتجعات ضمن المنظومة السياحية للمدينة، على تحقيق هدف أكبر يتمثل في تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والعمل والزيارة وفق خطة دبي الحضرية 2040".

وإلى جانب إطلاق "أداة احتساب الكربون" المحدّثة، عملت كُلّ من كلية دبي للسياحة ومبادرة دبي للسياحة المستدامة على تحديث منهاج الدورة التدريبية لدبي للسياحة المستدامة، والمتوفر على المنصة التعليمية المبتكرة للكلية (نهج دبي). وهي منصة تدريب عالمية تمنح موظفي القطاع ممن يتعاملون مباشرةً مع السياح، مجموعةً كبيرةً من البرامج التعليمية والتثقيفية، وتزود المنصة هؤلاء الموظفين بتدريب تخصصي يرتكز على التاريخ والثقافة والتراث وخدمة العملاء، وهي عوامل محوريةً لتقديم تجربة مميزة لزوار دبي. وقد شمل المنهاج المحدث على عدد من المساقات التعليمية حول أداة احتساب الكربون وغيرها من المواد المتعلقة بترشيد استهلاك المياه والطاقة، وكذلك سبل تشكيل فريق أخضر، وإدارة المشتريات الخضراء.

وتعكس الدورات التدريبية مدى أهمية التعليم في دعم السياحة المستدامة، وتبني أفضل الممارسات والمعايير البيئية، وتطبيق نهج الحوكمة بشكل ناجح في قطاعي السفر والضيافة.

وبإمكان الفنادق والمنتجعات البدء بالتسجيل عبر هذا الرابط : https://ccs.det.gov.ae/ وذلك في مدة لا تتجاوز تاريخ 15 مارس 2023.

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