«أسكوت» تحدث علامة الضيافة «سيتادينز» في 180 فندقاً في الإمارات والعالم

كشفت أسكوت المحدودة (أسكوت)، الشركة المتخصصة في تشغيل الشقق الفندقية المملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند للاستثمار، عن آخر التحديثات التي طالت علامتها الأسرع نمواً، سيتادينز. وكانت أسكوت قد استحوذت في العام 2004 على سلسلة سيتادينز في أوروبا، وعملت منذ ذلك الحين على مضاعفة محفظة العلامة بنسبة ثلاث مرات، حتى باتت تضم 104 فنادق تشغيلية. كذلك، فقد طرحت العلامة الشهيرة مجموعة ديناميكية من البرامج المميزة والمصممة لمنح الضيوف تجارب فريدة أثناء إقامتهم في فنادق سيتادينز في المنطقة.

هذا وتستهدف علامة سيتادينز، والتي تعني «سكان المدن» باللغة الفرنسية، وتراً حساساً لدى المسافرين ممن يسعون إلى الاستمتاع بتجربة أسلوب الحياة الراقي في المدينة. وعليه، وفي إطار فلسفتها الرئيسية المتمثل بـ«حباً للمدن»، تضع سيتادينز بين أيدي المسافرين فرصة الاستفادة من مرونة الشقق الفندقية المجهزة بالخدمات، فضلاً عن وسائل الراحة المطلقة التي يوفرها كل فندق. كذلك تلتزم العلامة التي تم تجديدها بتأمين أفضل تجارب المعيشة في المدينة للضيوف، وذلك أثناء إلهامهم للعيش والعمل والاستمتاع بطرق لا تُعد ولا تُحصى.

وانطلاقاً من تركيزها الدقيق على الهدف الذي وضعته نصب أعينها، تبذل سيتادينز قصارى جهدها لمدّ ضيوفها بما يتطلعون إليه من الموثوقية المصحوبة بأعلى معايير الضيافة. وبالنتيجة، سيتمكن المقيمون والضيوف على حد سواء من عيش ذكريات خالدة في فترة إقامتهم ستفتح أمامهم أبواب عالم جديد مختلف هو وليد سحر كل مدينة تحتضن سيتادينز على أرضها.

وقال فنسنت ميكولس، المدير العام لأسكوت في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند: «لقد أثبتت علامة سيتادينز شعبيتها الكبيرة في المنطقة. أما في ما يتعلق بعملية التجديد، فما هي سوى ترجمة لالتزامنا الرامي إلى توفير خيارات سكن ترتقي إلى مستويات أعلى من الجودة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما أنه لمن دواعي سرورنا في أسكوت أن نوفر لضيوفنا خلال سفرهم وإقامتهم ومغامراتهم مجموعة متنوعة من الفنادق، وذلك سعياً منا لتلبية مختلف احتياجات إقامتهم، سواء كان سفرهم بداعي العمل أو الترفيه».

ومن ناحية أخرى، سيتم اعتماد علامة أكتيف (Activ∞) كعلامة رئيسية في جميع الفنادق العاملة في المنطقة، وذلك في إطار مساعي سيتادينز للترويج لنمط حياة متوازن. أما أكتيف (Activ∞)، فستضمن للضيوف إمكانية الإقامة والعمل والاستمتاع في الفندق ومختلف أرجاء المدينة بسلاسة، بما في ذلك المشاركة في الفعاليات الخاصة للمقيمين بغية إطلاق العنان للإمكانيات اللامحدودة للمعيشة في المدينة، والاستفادة من مرافق اللياقة البدنية والبرامج التي تشجع على أسلوب حياة حيوي.

برنامج حباً للقهوة

في المقابل، وكجزء من برنامج حباً للقهوة (For the Love of Coffee)، أبرمت سيتادينز شراكة مع المجتمعات المحلية لتقديم تجارب قهوة فريدة للضيوف أينما كانوا في العالم. أما في فندق سيتادينز قرية الثقافة دبي في الإمارات العربية المتحدة، فقد بات لاجتماعات الموظفين والعاملين طعم آخر بفضل وجبة الفطور وفنجان القهوة اللذيذة في الفندق، في حين سيتم الترحيب بالضيوف بفنجان قهوة مجاني فور تسجيل وصولهم. كما ستطلق فنادق سيتادينز حول العالم سلسلة من عروض القهوة خلال شهر أكتوبر 2022، وذلك في إطار دعمها لبرنامج #CitadinesLovesCoffee.

وفور دخولهم صالة الاستقبال، تضمن تجربة تسجيل الوصول في المقهى في سيتادينز مترو سنترال دبي في الإمارات خوض الضيوف تجربة استقبال غير مسبوقة وسط مقهى مريح. أما في سيتادينز السلامة جدة في المملكة العربية السعودية، فقد تم تجديد الصالة الاجتماعية لتصبح ركناً للقهوة، وبات بإمكان الضيوف التفاعل مع بعضهم وتبادل أطراف الحديث، وذلك خلال استمتاعهم بمشروب جافا المنعش.

كذلك ستمكّن الميزات القابلة للتحويل الضيوف من تحويل الغرف والمساحات في الفندق إلى ما يلبي متطلبات حياة العمل اليومية الخاصة بهم. ففي سيتادينز الغبرة مسقط في سلطنة عمان مثلاً، يمكن للضيوف ممن يسعون لإعداد وجباتهم اللذيذة أو استضافة التجمعات الخاصة الاستفادة من مطبخ المقيمين. كما قد تم تجهيز مساحة العمل المشتركة المبتكرة في صالة الاستقبال بترتيبات جلوس مختلفة بما في ذلك الطاولات المشتركة وكذلك المقاعد العالية، وذلك لاستيعاب أنماط العمل المختلفة.

80 فندقاً قيد الإنشاء

وستعمد أسكوت إلى تعزيز عمليات التجديد في جميع الفنادق المقرر افتتاحها، ولا سيما في الفنادق الـ80 قيد الإنشاء في 56 مدينة. وتشمل بعضاً من الفنادق المقرر تجديدها: سيتادينز العزيزية الخبر في المملكة العربية السعودية؛ وسيتادينز راسين الدار البيضاء وسيتادينز كونكت بلفيدير الدار البيضاء في المغرب؛ وسيتادينز مسلك إسطنبول وسيتادينز نيبا جارد إسطنبول وسيتادينز لارا أنطاليا الجميل في تركيا. كذلك سيتم افتتاح فنادق سيتادينز بيربل ليكي لاغوس، وسيتادينز بولي أديس أبابا، وسيتادينز سيتي سنتر ياوندي.

وتمتلك العلامة أيضاً محفظة متنامية في الهند تشمل فندق سيتادينز طريق ماهاباليبورام القديم تشيناي الذي يحتفل بأسبوع القهوة العالمي بحماس شديد، ويدعو معدي القهوة المشهورين لتحضير وتقديم النكهات المحلية والعالمية، إلى جانب تنظيم مجموعة من الأنشطة خلال الأسبوع بأكمله. هذا ومن المقرر أن تفتح سيتادينز أبواب أحدث فنادقها، سيتادينز باراس سكوير غوروغرام وسيتادينز أربورا جوا، أمام الضيوف في المستقبل القريب.

أما فيلم «حباً للمدن» الذي أنتجته سيتادينز، فيوثق بطريقة إبداعية المعالم السياحية في جميع المدن التي تحتضن فنادق سيتادينز على أراضيها، فضلاً عن المميزات والتجارب الفريدة في المدينة. كما وتلتزم سيتادينز بتقديم أفضل ما في الحياة في المدينة، حيث ترمي كل خدمة لإرضاء الضيوف. وفي 27 سبتمبر 2022، سيحظى الضيوف أيضاً بفرصة مشاهدة الفيديو التجريبي الفريد من نوعه للفيلم الإبداعي على تيك توك في أستراليا وفرنسا وإندونيسيا واليابان والفلبين وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.

