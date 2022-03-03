«إياتا» يتوقع تعافي قطاع السفر الجوي 2024

المصدر: جنيف - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، عن توقعاته بوصول إجمالي أعداد المسافرين إلى 4 مليارات مسافر في 2024، (باعتبار رحلات المتابعة في مختلف القطاعات كراكب واحد)، ما يعني تخطي مستويات فترة ما قبل أزمة كوفيد 19، مع 103 % عن عام 2019.

وشهدت التوقعات بشأن مسار التعافي الاقتصادي على المدى القريب، تغيراً طفيفاً، ما يعكس تطور قيود السفر التي فرضتها الدول في بعض الأسواق، ومع ذلك، لم تتغير الصورة العامة لآخر توقعات «إياتا» طويلة الأمد، عما كانت عليه في نوفمبر، أي قبل ظهور متحور أوميكرون.

رفع القيود

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «استمر قطاع الطيران بالتعافي بعد أزمة كوفيد 19، رغم ظهور أوميكرون، لأن الناس يرغبون بالسفر، وسيعودون إلى المطارات فور رفع القيود. ورغم أننا لا نزال في أول الطريق نحو الوصول إلى الوضع الطبيعي، إلا أن الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين تدعو للتفاؤل».

وبلغ إجمالي أعداد المسافرين عام 2021، نسبة 47 % من مستويات 2019، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 83 % في عام 2022، و94 % في 2023، و103 % عام 2024، و111 % في 2025.

وبلغت أعداد المسافرين الدوليين في 2021 نسبة 27 % من مستويات عام 2019، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 69 % في 2022، و82 % عام 2023، و92 % عام 2024، و101 % في 2025.

ويشكل ذلك سيناريو تعافٍ عالمي قريب المدى، أكثر تفاؤلاً قليلاً، مقارنةً بشهر نوفمبر 2021، ويعود الفضل في ذلك التحسن، إلى التخفيف التدريجي، أو إنهاء قيود السفر في أسواق عديدة، ما انعكس بشكل إيجابي على الأسواق الرئيسة في شمال الأطلسي وداخل أوروبا، والذي عزز فرص التعافي. كما تشير التوقعات إلى أن القطاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيتسمر في تسجيل وتيرة تعافٍ بطيئة، في ظل عدم إظهار الصين، السوق الأكبر في المنطقة، أي مؤشرات على تخفيف تدابيرها الحدودية الصارمة في المستقبل القريب.

وبلغت أعداد المسافرين المحليين عام 2021، نسبة 61 % من مستويات عام 2019، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 93 % في عام 2022، و103 % في عام 2023، و111 % في عام 2024، و118 % عام 2025.

وتبدو توقعات ازدياد أعداد المسافرين المحليين، أكثر تشاؤماً قليلاً، مقارنةً مع نوفمبر، حيث لم تنجح الأسواق المحلية الرئيسة، مثل الصين وكندا واليابان وأستراليا في التعافي، خلافاً لسوقي روسيا والولايات المتحدة.

العوامل المؤثرة

وأضاف والش: «تُعد قيود السفر التي فرضتها الحكومات، أبرز العوامل المؤثرة وأسرعها على أعداد المسافرين، ولحسن الحظ، بدأ عدد أكبر من الحكومات، يدرك أن قيود السفر ليس لها أثر طويل الأمد في انتشار الفيروس. كما أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عنها، مقارنة بالمنافع المحدودة للغاية، لم تعد مقبولة في عدد متزايد من الأسواق. ونتيجة لذلك، تسهم إزالة القيود بصورة تدريجية، في تعزيز توقعات حركة السفر».

وجدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، دعوته إلى اتخاذ عدد من التدابير، تتضمن إزالة جميع المعوقات أمام حركة السفر (بما فيها الحجر الصحي والاختبارات)، للمسافرين الحاصلين على أحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى إجراء اختبار المستضد السريع قبل موعد السفر، لإتاحة الفرصة للسفر دون الحاجة للحجر الصحي للمسافرين غير الحاصلين على لقاح.

المسار الصحيح

وقال والش: «نسير اليوم في المسار الصحيح، رغم وجود بعض المخاوف، حيث تشهد آسيا والمحيط الهادئ، وتيرة تعافٍ هي الأبطأ عالمياً. وفي حين أعلنت أستراليا ونيوزيلندا، اتخاذ إجراءات لمواصلة رحلاتها الجوية إلى جميع أنحاء العالم، تبدو الصين غير عازمة على تخفيف استراتيجية صفر كوفيد التي تعتمدها، حيث أدت إجراءات الإغلاق في سوقها المحلية، إلى انخفاض أعداد الزوار الدوليين، حتى مع عودة أسواق رئيسة أخرى، مثل الولايات المتحدة، إلى طبيعتها إلى حدّ كبير».

آسيا والمحيط الهادئ: تؤثر الإزالة البطيئة لقيود السفر، واحتمال إعادة فرض القيود المحلية خلال فترات انتشار كوفيد 19، في حركة السفر الخارجي والداخلي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن تصل نسبتها عام 2022، إلى 68 % فقط من مستويات عام 2019، ما يمثل النتيجة الأضعف في المناطق الرئيسة. وتشير التوقعات إلى أن المنطقة ستعود إلى مستويات عام 2019 في عام 2025 (109 %)، نتيجة التعافي البطيء في حركة السفر الدولية في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز