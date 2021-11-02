عزيزي تفوز بجائزة «أكثر مطوري العقارات الفاخرة ابتكاراً» ضمن الجوائز الاقتصادية العالمية 2021

المصدر: دبي- البيان

حصلت عزيزي، المطور العقاري الخاص الرائد في دولة الإمارات، على جائزة `«أكثر مطوري العقارات الفاخرة إبداعاً) ضمن الجوائز الاقتصادية العالمية للعام 2021 لتكريم الشركات التي تسعى للابتكار في الاقتصادات الإقليمية والعالمية. ويسلط برنامج الجوائز الاقتصادية العالمية الضوء على ما تقدمه هذه الشركات من جهود مخلصة بمصداقية عالية.

وبفضل محفظة مشاريع عزيزي المتنوعة التي تضم عشرات الآلاف من الوحدات العقارية المتميزة في جميع أنحاء الإمارات وخارجها، فقد تمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز الرائع. ويعد الفوز بهذه الجائزة ثمرة التزامه بمصالح عملائه، ليس فقط من خلال إنشاء مشاريع مبتكرة ومستدامة بمستويات استثنائية مع ضمان تحقيق أعلى العوائد، وإنما أيضاً من خلال إثراء أنماط حياة المستخدم النهائي والمستثمر للأجيال القادمة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي: نعرب عن امتناننا لمنظمي الجوائز الاقتصادية العالمية على ثقتهم بنا ومنحنا هذه الجائزة الرائعة التي تعترف بتأثير مشاريعنا متعددة الاستخدامات. إننا نرى في الابتكار أمراً بالغ الأهمية خلال دورة التطوير بأكملها، بدءاً من وضع المفاهيم والتصميم وحتى مختلف مراحل البناء وصولاً إلى التسليم.

حيث نسعى لتطوير منازل فريدة ومستدامة وقادرة على تعزيز نمط الحياة، مع إتاحة الفرص لمستثمرينا لتحقيق نمو كبير في العائد على الاستثمار. إننا ندعم هدف دبي المتمثل في وضع الأساس لتقدم الأجيال القادمة، وذلك اعتماداً على الابتكار وتطوير منازل متطورة بمستويات عالمية».

ويمثل ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على العديد من الجوائز، ويعد وجهة أنيقة على الواجهة البحرية.

حيث يقع في قلب مدينة محمد بن راشد، وتضم وفق مخططاتها 71 مبنى متوسط الارتفاع، مع ما يقرب من 16.000 وحدة سكنية عند اكتمالها، ويحتل المشروع موقعاً مناسباً وسط جميع مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في المدينة.

يشار إلى أنه تم تصميم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض الاسكانية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة حيث تنتشر هناك المطاعم والمحلات، و «لو جاردين»، المساحة الاجتماعية الواسعة الخضراء.

وفي يونيو من العام الجاري، أعلنت عزيزي عن إضافة بحيرة كريستالية بطول 2.7 كيلومتر إلى ريفيرا، وتغطي مساحة تزيد عن 130.026 متر مربع ستمتد عبر المجمع بأكمله، وتكون مكسوة بأرضية زرقاء رائعة يتم ملؤها بأكثر من 51.5 مليون غالون من المياه الصافية النظيفة والمحلاة.

حيث يمكن للمقيمين السباحة فيها، والوصول إليها بسهولة عبر الممشى المحيط بها الذي سيضم أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم والمحلات، ما سيجعل من البحيرة مساحة حيوية تتيح للسكان الاستمتاع بالنزهات على ضفافها التي تحاكي شاطئ البحر، للاستمتاع بالحمامات الشمسية في أجواء من الهدوء والاسترخاء.

ومن أهم ما يميز ريفيرا موقعه الاستراتيجي قرب ميدان ون مول الذي يجري تطويره حالياً، ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي.

إضافة إلى أهم الوجهات في دبي، ليكون ريفيرا بحق أحد أبرز المشاريع التي تطورها عزيزي في دبي. ويقع المشروع على بعد دقيقة واحدة فقط من شارع الخيل، و 10 دقائق من فستيفال سيتي و«إيكيا»، وداون تاون دبي وشارع الشيخ زايد، و 15 دقيقة من مطار دبي الدولي، ليكون ريفيرا واحداً من أفضل المشاريع التي تمتاز بسهولة الربط مع كافة أرجاء الإمارة.

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