الشمس تتعامد اليوم على وجه رمسيس الثاني

المصدر: أسوان - ( د ب أ)

أعلنت سلطات محافظة أسوان، جنوبي مصر، عن جاهزيتها لاستقبال ضيوفها من السياح الذين توافدوا على المحافظة لحضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، داخل قدس أقداس معبد أبوسمبل اليوم.

وتتكرر هذه الظاهرة مرتين في العام، وتجذب أنظار عشاق الآثار المصرية القديمة، والمهتمين بعلوم الفلك في العالم.

وأشارت نجوى سيد، المدير العام لفرع ثقافة أسوان، أن تسع فرق للفنون الشعبية المصرية أطلقت مشاركاتها بالمهرجان الفني المصاحب لظاهرة تعامد الشمس في معبد أبوسمبل، وهي فرق الأنفوشي، والمنيا، والمنصورة، وكفر الشيخ، وقنا، والوادي الجديد، وفرقتا توشكى، وشلاتين التلقائيتان، بجانب فرقة النيل للآلات الشعبية.

وقال الخبير السياحي المصري، محمود إدريس، إن استعدادات سياحية جرت على أرض أبو سمبل، استعداداً لاستقبال مئات السياح الأجانب، بجانب مئات من الزوار من المصريين والعرب. وأضاف إن بواخر سياحية انطلقت من الأقصر هذا الأسبوع، في طريقها لأسوان وعلى متنها عشرات السياح، لمشاهدة الظاهرة التي تعد الأبرز والأكثر شهرة بين الظواهر الفلكية بالعالم أجمع، والتي تحدث في يومي 22 من شهر فبراير و22 من شهر أكتوبر من كل عام.

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