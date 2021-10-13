الاتحاد للطيران تجمع 1.2 مليار دولار في أول قرض مرتبط بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

جمعت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، مبلغ 1.2 مليار دولار في أول قرض مرتبط بالاستدامة يتعلق بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الطيران العالمي. وتُعدّ هذه أكبر صفقة تمويلية مستدامة في تاريخ الطيران، وتأتي في أعقاب صفقتي التمويل المبتكرتين على صعيد الطيران، أول صكوك تحوّل مرتبطة بالاستدامة في عام 2020، وأول قرض في قطاع الطيران يرتبط بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2019.

وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة الاتحاد للطيران: تصدّرت الاتحاد للطيران عمليات التمويل المستدام في القطاع، ونحن فخورون بمواصلة سجلنا المبتكر بكوننا أول شركة طيران تحصل على قرض مرتبط بأهداف الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومما لا شك فيه، أن تمويل عملياتنا بطريقة ندعم من خلالها صحة كوكبنا ومجتمعاتنا المحلية هو الخطوة الطبيعية التالية لاستراتيجيتنا التمويلية. وسيكون لأهدافنا تأثير حقيقي على العالم. وتأكيداً على مساءلتنا، فقد التزمنا بفرض عقوبات وحوافز تصل إلى 5.5 ملايين دولار مرتبطة بتقدمنا مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية. كما أننا نحرص من خلال برنامجنا غرينلاينر، على تحقيق مبادرات متعددة مرتبطة بالاستدامة في الاتحاد للطيران، لتحسين البصمة البيئية لقطاع الطيران، وللتمويل الأخضر دور مهم وكبير في استراتيجيتنا.

وترتبط شروط القرض بمؤشرات أداء رئيسية متعددة، مرتبطة بدورها بمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي سيتم تقييمها بشكل مستقل:

- الحوكمة البيئية: الحد من كثافة الانبعاثات الكربونية لأسطول الركاب، على النحو الذي تُقاس فيه الانبعاثات الكربونية لكل كيلومتر طني من العائدات. وفي إطار برنامجها الشهير غرينلاينر، التزمت الاتحاد للطيران بتحقيق هدف طموح وهو أن تصل إلى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 ووضعت أهدافاً محورية لعامي 2035 و2025.

- الحوكمة الاجتماعية: أقامت الاتحاد للطيران مركز خدمات حلول الأعمال العالمي بمدينة العين للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وزيادة فرص التوظيف وتعزيز المهارات للمرأة الإماراتية في قطاع الطيران. سيتم قياس مؤشرات الأداء الرئيسية مقابل الحضور الذي تحققه المرأة في الشركة والمبادرات التي تم توفيرها لتدريبها وتطوير مهاراتها المهنية.

- حوكمة الشركات: تتمسّك الاتحاد للطيران بأعلى معايير إدارة الشركات والأخلاقيات والنزاهة. وسيتم ربط مؤشرات الأداء الرئيسية بنظام النزاهة، وهو مقياس شامل يستخدم لتقييم ثقافة النزاهة الداخلية بالعموم في الشركة.

واختارت الاتحاد للطيران بنك HSBC وبنك أبوظبي الأول بصفتهما شريكين استراتيجيين وممولين لتلك الصفقة. وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية: يلتزم HSBC بالمساعدة في تصدّر جهود الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية ونحن نقوم بتوظيف التمويل وتسريع الابتكار لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال العمل بالشراكة مع عملائنا لتحقيق الفرصة لبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة وازدهار. وهذه ثاني صفقة مرتبطة بالاستدامة لنا مع الاتحاد للطيران.

وقال مارتن تريكود، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار لمجموعة بنك أبوظبي الأول: بصفتنا شريكاً استراتيجياً وممولاً لهذه الصفقة، فإننا نؤكد التزامنا الجاد والراسخ بتوظيف خبراتنا المالية لدعم استدامة قطاع الطيران. وانطلاقاً من مكانته كأكبر بنك في دولة الإمارات ؛ فإننا نحرص على أن يكون لنا دور فاعل في دعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية في كافة الأسواق التي نعمل ضمنها، وندرك تماماً أهمية الفرص التي توفرها حلول التمويل المستدام.

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