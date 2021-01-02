محمية حتا الجبلية طبيعة ساحرة وموئل للأحياء البرية

المصدر: دبي - وائل نعيم

تتميز محمية حتا الجبلية بطبيعتها الساحرة التي تدعم السياحة البيئية في الدولة، وتقع المحمية في منطقة حتا الجبلية، وتضم بالإضافة إلى قمم وسفوح الجبال، بحيرة ووادي حتّا، وتبلغ مساحتها 27.43 كيلومتراً مربعاً، وتوفر منطقة حتا موئلاً جيداً للعديد من الحيوانات المهددة بالانقراض والنباتات، وتعد مأوى لـ 348 نوعاً من الحيوانات والنباتات.

شراكة

وتُدار المحمية بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية، وبناءً على المرسوم رقم 22 للعام 2014 حولت كافة الصلاحيات والسلطات إلى بلدية دبي، وتقوم البلدية بعمليات المراقبة وبرامج الدراسات والبحوث التي تهدف إلى تحسين إدارة المحمية بتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية.

وتنفذ بلدية دبي برامج مراقبة وتفتيش دورية للحياة الفطرية وتغيراتها، ولمتابعة تأثير المشاريع التطويرية فيها، ولرصد أي ممارسات سلبية قد تتم من الجمهور، ويتم استخدام كاميرات المراقبة الليلة في برامج مراقبة الحياة الفطرية، والتي توثق أدلة على تواجد بعض الأنواع النادرة وسلوكياتها وأية تغييرات تطرأ عليها.

وتعتبر المحمية الموقع البيئي الوحيد بدبي للمياه العذبة، وتضم اثنين من السدود ذات أسماك المياه العذبة النادرة، وشيدت السدود في الوديان لتخزين مياه الأمطار للاستفادة منها وقت الصيف.

ملء خزانين

وتستقبل المنطقة الجبلية التي تمتد بها المحمية ما يقارب الـ 30 % من مجموع الأمطار التي تشهدها الدولة سنوياً. ويسهم هذا الكم من الأمطار في إعادة تغذية الطبقة الجوفية الضحلة من الأرض، وعبر الأودية الموجودة في المنطقة والتصريفات الأرضية للمياه يعاد ملء خزانين طبيعيين بالمياه على مجرى سدي حتا والغبرة.

نظام أيكولوجي

ويعد النظام الأيكولوجي للمياه العذبة الموجود في المحمية موطناً لعدد كبير من الأنواع، ومنها 19 % من إجمالي أنواع النباتات المسجلة في الدولة، و79 % من اليعاسيب، و27 % من إجمالي أنواع الطيور، و44 % من أنواع الثدييات، و30 % من الزواحف والبرمائيات، وبعض هذه الأنواع مهدد عالمياً بالانقراض، مثل النمر العربي، والطهر العربي، والنسر المصري، والنسر المرقط.

وتدعم محمية حتا الجبلية 27 نوعاً من الثدييات، ومن بين الثدييات الكبيرة والصغيرة، الطهر العربي المهدد بالانقراض، ويعتبر الطهر العربي النوع الرئيسي في محمية حتا الجبلية وتوجد أعداد ومجموعات منها بصحة جيدة في الجبال.

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