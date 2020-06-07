إماراتي يوثق سحر جبال حتا .. شبيهة المريخ على الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

وثق المصور الإماراتي، محمد أحمد أهلي جماليات المكان في مدينة حتا حيث رصد بكامرته جبالها رائعة الحسن والجمال التي تجعلك وكأنك تسبح في فضاء كوكب المريخ تتفحص أحجاره وتستمتع بمنظر قل نظيرة.

ورصد المصور الإماراتي بعدسته جمال الطبيعة واللحظات النادرة، حتى أصبحت الكاميرا رفيقته لجميع رحلاته ومغامراته، أبرزها رحلة أهلي إلى براكين هاواي الثائرة، في عام 2018.

ولطالما شعر المصور بالانبهار بجمال طبيعة هذه المنطقة الجبلية فقال : "طبيعتها مختلفة تماماً، فهي مشابهة لمجموعة صور رأيتها، عبر الإنترنت، لكوكب المريخ" بحسب سي ان ان عربية.

وسعى أهلي إلى إبراز التفاصيل والشقوق الجبلية في حتا. ليس ذلك فحسب، وإنما أظهرت صوره الجبال الحمراء، التي تميل إلى اللون البني، وهي مختلفة عن جبال الإمارات، بحسب قول المصور الإماراتي.

وتعتبر محمية حتا الجبلية مقصداً مثيراً لراكبي الدراجات الجبلية، والمغامرين، ومحبي الطبيعة، وذلك بسبب طبيعتها الصخرية الخلابة، وهوائها النقي، وبيئتها الفطرية. وتعد المحمية موطناً لأكبر مجموعة من حيوانات الطهر العربي المهددة بالانقراض في دولة الإمارات.

وستجد الكثير من النشاطات التي يمكن ممارستها في محمية حتا الجبلية، بدءاً من عبور التضاريس الوعرة على دراجة جبلية، إلى التجديف بقوارب الكاياك والاستمتاع بمنظر المياه الفيروزية الهادئة.

ويُذكر أن محمية حتا الجبلية تقع في جبال الحجر، الممتدة من الساحل الشرقي لسلطنة عمان إلى شمال الإمارات.

ومن المعالم الأخرى التي يمكن زيارتها في المنطقة، بحسب موقع "Visit Dubai"، قرية حتا التراثية. وإذا تساءلت يوماً عن الحياة الإماراتية قديماً، فهذه القرية تحتضن آثاراً ووثائق من الماضي، لتساعدك في التعرف على تراث دبي عن كثب.

ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً تعكس الشكل الذي كانت عليه القرى الإماراتية في القرون الماضية. فتعود بك بالزمن إلى الوراء حتى تستكشف القلاع والمنازل والمساجد، المبنية من أشجار النخيل والطين والأحجار.



ويحرص أهلي، وهو يمارس التصوير منذ 10 أعوام، على استكشاف أماكن مختلفة في دولة الإمارات، مع التركيز على الظروف المناخية، التي تؤثر على بعض المناطق.

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