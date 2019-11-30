إنسبروك مزيج رائع من الثلج والخضرة

المصدر: إنسبروك - لؤي عبدالله

تتميز إنسبروك عاصمة إقليم تيرول شمال غربي النمسا، بمناظرها الطبيعية الخلابة حيث تجد بها السهول والوديان الخضراء والبحيرات الطبيعية والغابات المتنوعة والجبال ذات القم المكسوة بالثلوج حتى في فصل الصيف. ويصفها أهلها بأنها لؤلؤة جبال الألب، رغم أن هذا اللقب يطلق على العديد من المدن الأخرى في النمسا وسويسرا وفرنسا وألمانيا.

ومدينة إنسبروك هي مدينة جامعة عصرية على الرغم من أن تاريخها يرجع إلى العصر الحجري، وهي عبارة عن سهل طولي يمتد بين سلسلة من الجبال في الشمال والجنوب مع المناظر المتنوعة بين الخضرة والثلج ما يخلق مزيجاً رائعاً ويسهل التنقل بين مختلف المناظر عن طريق التلفريك الذي ينقلك في دقائق قليلة وبتكلفة منخفضة في حال استعمال بطاقات إنسبروك.

يشكل القرب بين مركز المدينة ومنحدراتها عامل جذب رئيسياً للمدينة وهو ما يجعل من الشائع جداً مشاهدة أناس يتجولون في مركز المدينة القديم مرتدين حلة التزلج وحاملين أحذية تزلجهم على أكتافهم في طريقهم إلى محطة التلفريك لتأخذهم إلى المنحدرات لممارسة رياضة التزلج بحماس ومتعة لا مثيل لهما.

تقع قرى إنسبروك السياحية على ارتفاع 1,000 متر، وعلى بعد 10-30 دقيقة فقط من المدينة. وهي كثيراً ما تبدو كتلك القرى الخارجة من الحكايات، حيث تقبع على هضاب مورقة خضراء محاطة بالغابات والبحيرات، الأمر الذي يجعل منها المكان المثالي لممارسة كل ما يمكن تخيله من نشاطات خارجية، كلعب الغولف وركوب الدراجات الكهربائية والقيام بنزهات طويلة على الأقدام. وللأطفال أيضاً حصتهم من النشاطات التي تتضمن ممارسة رياضة التزلج على الزلاجات الجماعية.

ولمتعة ما بعد التزلج، يتوفر في إنسبروك مجموعة من مرافق التجزئة التي تتضمن متاجر لأسماء معروفة في عالم الموضة، والمنتجات الجلدية، والمجوهرات وإبداعات الكريستال المذهلة في متجر سواروفسكي الأكبر في العالم، كل ذلك في شارع «ماريا تيريزا» عند جادة إنسبروك الرئيسية. إلى جانب ذلك، يتواجد في وسط المدينة مركزا تسوق رائعان هما «كاوفهاوس تايرول» و«راتهاوس غالرين»، والكثير غيرهما في ضواحي المدينة. كما أن عسل ورد جبال الألب المتفرد «آلبين روز هاني» وكعكة الشوكولاتة النمساوية الشهيرة «زاخر تورته» بمذاقهما اللذيذ وتغليفهما الرائع يمثلان هدايا تذكارية محبوبة عند العودة إلى الوطن.

وتعتبر منطقة Bergisle من أشهر المناطق في اينسبروك وقد سميت هذه المنطقة على اسم منصة القفز الشهيرة في اينسبروك والمعروفة باسم Bergisle التي بنيت عام 1925 م ثم رممت بمناسبة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها النمسا عامي 1964 و1976.

كما توجد في طرف المدينة قلعة أمبراس، ويعود ظهور هذه القلعة إلى العصور الوسطى عام 1565 وكانت سكناً للحاكم اركدوك فرنانديز الثاني والذي كان يهوى جمع التحف والأسلحة، حيث يمكنك مشاهدة مقتنياته في القلعة إضافة إلى معرض للوحات الفنية وقاعة للفنون الإسبانية.

ومن الأماكن التي تستحق الزيارة كذلك القصر الإمبراطوري والحديقة الإنجليزية الرائعة المجاورة للقصر، وهناك تتواجد العديد من العربات التي تجرها الخيول، حيث سيستمتع السائح بالتجوال في إحدى العربات، مع الإشارة إلى أن أسعار التجوال في العربات مرتفعة، وقوس النصر يعتبر من أبرز معالم إنسبروك وهو نموذج مصغّر لقوس النصر في باريس.

ويقدم منتزه موتيرآلم، الموجود على مقربة من إنسبروك، مغامرات مثيرة في الهواء الطلق لجميع أفراد العائلة؛ كما يوفر المعلم السياحي الجديد متعة مبهجة للزوار من جميع الإعمار الذين يستمتعون بالانحدار هبوطاً نحو أسفل الجبل راكبين في عربة الجبال بتأثير الجاذبية. ويشكل هذا النشاط المبهج في الهواء الطلق معلماً متميزاً للسيّاح من جميع الأعمار.

بطاقة إنسبروك

يمكن للمهتمين باستطلاع جميع نواحي إنسبروك الحصول على بطاقة «إنسبروك كارد» المعروفة، والتي تمكن صاحبها من السفر في كل أنحاء المدينة مجاناً وذلك عن طريق شبكة المواصلات العامة، متضمنة سبعاً من عربات التلفريك إضافة إلى الحافلات السياحية. ومن مزايا البطاقة إمكانية الدخول المجاني إلى 18 متحفاً إضافة إلى حديقة الحيوان «آلبين زو» وعالم سواروفسكي للكريستال.

تلفريك

أول ما ستلاحظه خلال زيارتك لمدينة إنسبروك هو قربك من الطبيعة، فأنت محاط بالجبال واللون الأخضر أثناء تناولك وجبة الغداء على ارتفاع 2000 متر أو أثناء التسوق أو الاستراحة في أحد المقاهي الكثيرة. فهناك دوماً منظر بانورامي يلتف حول نظرك ويحوّل تعب التجول إلى استرخاء واستجمام تام. إن هذه التجربة الاستثنائية التي تجمع بين التمتع بالمدينة والجبال في آن معاً لن تعيشها في أي بلد أوروبي آخر. فهنا يستغرق انتقالك من مركز المدينة إلى الجبل 20 دقيقة فقط، ويمكن بهذه المدة الوصول إلى ارتفاع 2300 متر باستعمال تلفريك «نورد بارك» الذي صممته المهندسة العراقية زها حديد.

التسوق في انسبروك

يتصف التسوق في إنسبروك بالسحر، وذلك بسبب الجادات الواسعة والتشكيلات المتنوعة والمزج بين القديم والجديد الظاهر في الهندسة المعمارية. وتقدم البوتيكات الفخمة المتنوعة والمقاهي الكثيرة وأسواق التحف القديمة جواً ساحراً وفريداً ينعكس على الوقت الذي ستمضيه في يوم تسوق مشوق. وتقدم الأسواق ومراكز التسوق أبرز الماركات العالمية والرياضية، بالإضافة إلى المنتجات المحلية التي تتميز بها النمسا عموماً وإنسبروك خصوصاً كمتاجر المجوهرات العريقة المصنوعة يدوياً، والأقمشة والصوف، بالإضافة إلى الملابس التقليدية التي يفخر أهالي النمسا بارتدائها بين الحين والآخر في المناسبات الوطنية والأعياد، ناهيك طبعاً عن الملابس المميزة الخاصة بالرياضة والتزلج.

معالم

تضم إنسبروك العديد من المعالم السياحية المتنوعة، التي ينصح بزيارتها منها على سبيل المثال:

01

ساحة ماريا تيريزا: تعتبر من الأماكن الرائعة، التي يستطيع السائحون التنزه فيها، والجلوس وسط أحداث التاريخ، التي يوحي بها المباني المحيطة بالساحة كما أنها تضم العديد من أماكن التسوق التي تستهوي الزوار.

02

كنيسة هوفكيرش: واحدة من أقدم الأماكن السياحية في النمسا إنسبروك، حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1553 ميلادياً، أي أن عُمرها يُقارب 5 قرون من الزمان، وهي تحتوي على العديد من الأشياء والمُقتنيات الأثرية، التي تخص واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ.

03

عالم سواروفسكي: يقع عالم سواروفسكي في منطقة جميلة جداً بالقرب من إنسبروك تسمى wattens ويتكون من المصنع ومقر الشركة، وحديقة صغيرة يوجد فيها نافورة الوجه الكريستالي العملاق ومتحف سواروفسكي معرض المبيعات.

04

تلفريك نورد كيتن: يوفر واحدة من أفضل الطرق لمشاهدة سلسلة جبال التي تحمل ذات الاسم، والتي يطلق عليها البعض جبال السلسلة الشمالية في إنسبروك، وهي تُعد جزءاً من أكبر منتزه طبيعي في النمسا، وهو منتزه كارويندل، صممته المهندسة العراقية زها حديد عام 2002.