دبي مدينة المستقبل وواحة الاستثمار في العالم

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

وصف تقرير نشر على موقع «ديموتيكس» البريطاني، دبي بأنها مدينة المستقبل، قائلاً: «صعد نجم المدينة إلى الفضاء العالمي، وغدت الآن تسبق العالم بعقد من الزمن، في ميادين شتى كالعمارة والتوظيف والتكنولوجيا والهندسة المعمارية والأمن».

وأضاف الموقع: «تُعرف دبي في جميع أنحاء العالم بأنها عاصمة الشرق الأوسط الفاخرة، وتتسم بالرخاء والرفاهية، وتُعرف على النطاق العالمي بأنها منتزه ترفيهي للأثرياء، وهي تتطور بسرعة مذهلة، ففي لمحة من الزمن، قد تكون أضافت مبنى أو طريقاً واحداً على الأقل إلى سجلها الحافل».

وتزخر المدينة بالكثير من وسائل الترفيه والمطاعم والنوادي ومنتجعات التزلج الداخلية ومراكز التسوق، ويمكن لأولئك الذين أتيحت لهم الفرصة لزيارة هذه المدينة أن يشاهدوا العديد من الرافعات والعمال الذين يقومون على مدار الساعة يومياً ببناء فنادق جديدة أكثر فخامة ومبان تجارية ومراكز تسوق.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب أدركوا أن دبي حافلة بإمكانات سياحية ضخمة، ومن هذا المنطلق بدأت السياحة تشهد تطوراً مستمراً وأخذ آلاف الأشخاص يتوافدون إليها يومياً. وتعد دبي أكبر موقع بناء في العالم، ووفقاً لبعض التقديرات، يوجد الآن ما بين 15% و25% من رافعات العالم في هذه المدينة، وهي تتطلع لتصبح عاصمة ناطحات السحاب في العالم.