«تلغراف»: دبي تتمتع بتنوع سياحي مثير للإعجاب

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن إمارة دبي تتمتع بتنوع سياحي مثير للإعجاب ما جعلها مثار استحسان السائحين من كل بقاع العالم، حيث يشعر المرء عند الانتقال من منطقة إلى أخرى بأنه في مدينة أو عالم آخر مختلف تماماً وكل عالم أجمل من غيره.

وأبرز التقرير الذي نشرته الصحيفة أمس عدداً من أهم الوجهات والأماكن السياحية التي تزخر بها دبي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، وسط مدينة دبي الذي وصفته بأنه «قلب الحدث». وقالت الصحيفة إن المنطقة المحيطة ببرج خليفة أصبحت مركز جاذبية المدينة الجديد، وموطن العديد من أكثر أماكن الجذب السياحي إثارة يمكن أن تقدمها دبي. ويمكن الاستمتاع بما زخرت بها المنطقة من مباهج مثل مول دبي، ودار الأوبرا ونافورة دبي، وبالطبع أطول برج في العالم، فضلا تناول العشاء في سوق البحر مع عرض للنافورة.

وقالت تلغراف إن لجزيرة النحلة سحراً لا يقاوم، فهي عبارة عن جزيرة ضخمة من صنع الإنسان في شكل سعف النخيل، وهي موطن لبعض أكثر المساكن والفنادق روعة وفخامة في دبي، بما في ذلك فيرمونت، والدورف أستوريا وأتلانتس. وعرج التقرير على مناطق أخرى جميلة في دبي مثل منطقة السيف وحي الفهيدي الذي يمثل جوهر دبي القديمة بتراثها وثقافتها. وتعتبر الجميرا، الضاحية على شاطئ البحر، ملاذا مهماً للحصول على رفاهية راقية، وهي واحدة من أكثر المناطق المرغوبة في دبي وتمتد لأميال على طول الواجهة البحرية إلى الجنوب الغربي من وسط دبي، وهي مكان مثالي لأولئك الذين يبحثون عن الأفضل في الفخامة. وتطرق التقرير إلى منطقة ديرة والقرهود، اللتين تعدان منطقتي ربط للمدينة، وخاصة لعشاق الفخامة وبسبب قربهما من مطار دبي.

وذكرت الصحيفة أن دبي تتمتع بكل المكونات المناسبة لرحلة قصيرة مشبعة بأشعة الشمس، فهذه المدينة المتطورة الواقعة على أطراف البحر توفر تجارب لا تنسى، من رحلات السفاري الهادئة في الصحراء إلى تناول الطعام في أطول مبنى في العالم.

ويؤكد ما جاء في تقرير الصحيفة بيانات القطاع السياحي للربع الأول من العام الجاري، حيث استقبلت الإمارة 4.75 ملايين زائر دولي لليلة واحدة، بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة). وتصدرت الهند تلك الأسواق، وحافظت على مكانتها كأكبر سوق مصدر للزوّار إلى دبي، في حين حافظت السعودية على المركز الثاني والمملكة المتحدة على المركز الثالث.