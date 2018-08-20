كوتور .. سحر الطبيعة وعراقة التاريخ في مونتنيغرو

المصدر: إعداد - البيان الالكتروني

كوتور تعد المنطقة القديمة في مونتنيغرو ومن أهم مناطق الجذب السياحي وهي مدينة تاريخية تم إدراجها في قائمة اليونسكو في 1979 كواحدة من أقدم المناطق على وجه الأرض، كما أنها مدينة ساحلية تقع على مصب نهر سكوردا، وتعد من أهم مراكز الجذب السياحي في الجبل الأسود بفضل طبيعتها الخلابة وخليجها الرائع، وتضم هذه المدينة عددا من الجدران والتحصينات التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من ألف سنة.



مسارات أنيقة

تتمتع مدينة كوتور القديمة بمسارات أنيقة وضيقة، وكذلك مباني مصنوعة من الحجارة البيضاء، وتلك هي أحد أجمل مشاهد الجبل الأسود.

وتقع كوتور التي صنفت أفضل مدينة للزيارة في 2016 على خليج صغير شبيه بالمضيق البحري يشكل جزءًا منعزلاً من خليج بوكا كوتورسكا الذي يحتل الجزء الشمالي من ساحل الجبل الأسود على البحر اﻷدرياتيكي، وقد أصبحت كوتور أكثر تمدنا حول المدينة القديمة "ستاري غراد" باللغة المحلية.



تراث

وتشتهر المدينة القديمة بالعديد من المعالم التاريخية، لذلك فقد تم إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي من طرف اليونسكو، ويتمثل تفرد كوتور في كونها المدينة الوحيدة على الساحل الشرقي للبحر اﻷدرياتيكي التي تم إدراج اسمها على الخرائط التاريخية والاستراتيجية القديمة.

متاهات

بنيت كوتور القديمة مثل المتاهة لأغراض وقائية، ومن السهل جداً أن تضيع فيها، فحتى السكان المحليين قد يخطئون أحيانًا في أخذ المنعطف الخاطئ، فمن الطبيعي أن يضيع الزائر إليها لأول مرة، حتى وإن كان يحمل معه خريطة المدينة.

السكان في كوتور متعددو الأعراق، فهم يتكونون من سكان الجبل الأسود، والصرب والكروات.

يوجد العديد من الأنشطة الممتعة في الأماكن الطبيعية الساحرة، مثل الرياضات المختلفة حول نهر تارا ، أو الصعود سيرا على الأقدام إلى جبل كرستاك حيث توجد بعض الشلالات.

اللغة

اللغة الصربية (تشبه الى حد بعيد الكرواتية) هي اللغة الرسمية للجبل الأسود، كما أن الألبانية ُتستخدم عادة في بعض المناطق، وفيما يتعلق بالإنجليزية فلا تستخدم على نطاق واسع إلا في العاصمة بودغوريتشا، وفي المنتجعات الساحلية.