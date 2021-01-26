أمريكا تُعلن حصص وارداتها من ألومنيوم الإمارات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مستويات محددة لحصص وارداتها من الألومنيوم، الذي تنتجه الإمارات.

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ»، فإن هذا الإعلان يعد بمثابة تفاصيل إضافية للخطوة، التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عندما أعلن يوم الأربعاء الماضي، وفي الساعات الأخيرة من مدة ولايته الرئاسية، عن رفع الجزء رقم 232 من قائمة التعريفات المفروضة على الواردات الأمريكية. ويتعلق هذا الجزء بواردات الولايات المتحدة من ألومنيوم الإمارات.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن الحصص التي حددتها الولايات المتحدة أمس، تشمل نحو 545.050 طناً من الألومنيوم الخام والمخلوط، 149.482 طناً من الألومنيوم الخام وغير المخلوط، و26.467 طناً من المنتجات المصقولة، وذلك طبقاً للإعلان الرئاسي المُقَدّم إلى السجل الفيدرالي.

ويعفي الإعلان الرئاسي الواردات الأمريكية من ألومنيوم الإمارات من تعريفات جمركية حمائية كانت إدارة ترامب قد فرضتها في 2018 على كل الواردات الأمريكية من الألومنيوم.

واستأثر الألومنيوم، الذي تنتجه الإمارات بما يزيد عن عُشر إجمالي واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة «سي آر يو جروب» البريطانية المتخصصة في جمع البيانات المتعلقة بالتعدين. وأفادت البيانات بأن شحنات الإمارات من الألومنيوم الخام إلى الولايات المتحدة بلغت نحو 560 ألف طن في 2019، و378 ألف طن منذ بداية 2020 وحتى نوفمبر الماضي.

وأضافت البيانات أن نسبة شحنات الإمارات من الألومنيوم إلى إجمالي واردات الألومنيوم الأمريكية بلغت 14 % في 2019، ثم 11.5 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، موضحة أن ألومنيوم الإمارات يلبي 10.7 % من الطلب الأمريكي.

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