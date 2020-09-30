اجتماع اللجنة العربية لنظم الدفع يبحث أولويات مجموعة العشرين لسلامة التحويلات المالية

المصدر: أبوظبي- البيان

ينطلق اليوم، الاجتماع الدوري الحادي والعشرين، للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يتم عقده عن بعد، في ظل أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بمشاركة مديري إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية.

تتناول اللجنة في اجتماعها على مدى يومين، عدداً من الموضوعات الهامة، أبرزها مناقشة آخر التطورات والاتجاهات الحديثة في مجال نظم الدفع، والبنية التحتية المالية، خاصة في ظل أولويات مجموعة العشرين، على صعيد ترتيبات الدفع عبر الحدود، وسلامة التحويلات المالية.

وسيطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات خدمات منصة "بنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومناقشة دور المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية في تشجيع الاستفادة من الخدمات المبتكرة، التي تقدمها المنصة للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

كما تناقش اللجنة ترتيبات ومنهجيات العملات المستقرة المرتبطة بأصول مقابل العملات الرقمية الأخرى، وانعكاس استخداماتها في نظم الدفع، إضافة إلى التوجهات الحديثة على صعيد استخدام البيانات الكبيرة، وتطبيقات البلوك تشين في عمليات الدفع والتسوية. كذلك تحظى مناقشة قضايا تحسين إدارة الأزمات في نظم الدفع، في ضوء التطورات التقنية باهتمام اللجنة في هذا الاجتماع.

ستناقش اللجنة أيضاً، فرص تطور البنوك الرقمية، إلى جانب مناقشة متطلبات تطوير الضوابط التشغيلية لقنوات الدفع الإلكتروني، بما يعزز من سلامة وكفاءة نظم الدفع والبنية التحتية المالية في الدول العربية.

وستغطي المناقشات التحول المالي الرقمي في الدول العربية، الصادر عن صندوق النقد العربي، في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، وآليات التعاون مع المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية لنجاح التنفيذ.

يحضر الاجتماع أيضاً ممثلو المصارف المركزية العالمية، والمؤسسات الإقليمية والدولية، منها: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المصرفية، ومؤسسة يوروكلير، والوكالة الألمانية للتنمية، وجمعية "سويفت"، ومؤسسة "بيل ومليندا غيتس". كما يشارك بالاجتماع، اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

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