ناسداك دبي ترحب بـ3 إدراجات صكوك بـ 2.5 مليار دولار للحكومة الإندونيسية

المصدر: دبي- البيان

رحّبت ناسداك دبي بـ3 إدراجات من قبل الحكومة الإندونيسية لصكوك، بقيمة 2.5 مليار دولار. وقد شهدت إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث بلغ حد الاكتتاب عليها 6.7 أضعاف قيمتها.

وتضم الإدراجات إصداراً مدته 10 سنوات، بقيمة مليار دولار، وإصدارين قيمة كل منهما 750 مليون دولار، مدة الأول 5 سنوات والثاني 30 سنة. وسيتم تخصيص عائدات هذه الصكوك لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إندونيسيا.

والصكوك البالغة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات هي صكوك خضراء مخصصة لمشاريع التنمية المستدامة.

3 إدراجات

وبهذا الإصدار، أصبح لدى إندونيسيا الآن 3 إدراجات صكوك خضراء في بورصة ناسداك دبي، بما فيها أول إصدار سيادي للصكوك الخضراء في العالم، بقيمة 1.25 مليار دولار، تم إدراجه في مارس 2018.

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «تعمل ناسداك دبي على تعزيز دعمها لقطاع الصكوك، من خلال التواصل الفعال على المستويين المحلي والدولي مع الجهات المصدرة، التي يمكنها الاستفادة من المنصة العالمية المرموقة، التي توفرها بورصة ناسداك دبي. ونحن نستعد لاستقبال مجموعة واسعة من الإدراجات الجديدة في الأشهر المقبلة، مستفيدين من علاقاتنا الوثيقة داخل الأسواق المالية الإسلامية».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: "تاريخ الشراكة العريق بين الأسواق المالية في دبي وإندونيسيا يوفر الدعم للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، ولنمو الأسواق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم. وفي إطار تركيزنا على دعم وتشجيع نشاط الأسواق المالية في قطاع الاستدامة، يسعدنا أن نرحب بالإدراج الأخير للصكوك الخضراء للحكومة الإندونيسية، إلى جانب إدراجاتها الأخرى.

صدارة

وتحتل ناسداك دبي المركز الأول على مستوى الدولة والمنطقة في قطاع التمويل البيئي والاجتماعي والحوكمي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك والسندات الخضراء 6.55 مليارات دولار، وتلتزم البورصة بتأكيد دورها الريادي، من خلال جذب الجديد من المنتجات الاستثمارية الخضراء، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمصدرين.

وتعد الحكومة الإندونيسية أكبر مصدر للصكوك الإسلامية في بورصة ناسداك دبي، من حيث القيمة وعدد الإدراجات، إذ بلغت قيمة صكوكها الإجمالية 17.5 مليار دولار و14 إصداراً. وتمت الإدراجات الثلاثة الأخيرة للحكومة الإندونيسية في 23 يونيو.

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