تصاعد التوتر الأمريكي الصيني يصعد بالذهب

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الذهب اليوم، إذ فاقم تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي، المترنح بالفعل، بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 %، إلى 1735.08 دولاراً للأوقية (الأونصة)، خلال التعاملات، بعد أن انخفض 1.4 %، أمس الخميس، وهو في طريقه إلى تراجع أسبوعي طفيف.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة، بزيادة 0.8 %، عند 1735.50 دولاراً.

وعاد الشقاق الأمريكي الصيني للسطح مجدداً، على خلفية منشأ فيروس «كورونا»، وازداد تصاعداً بعد مقترح صيني، لفرض تشريعات أمنية على هونغ كونغ، ما اجتذب هجوماً مضاداً من واشنطن.

وفاقم التوتر، المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي، ما يضغط على أسواق الأسهم، لكنه يدعم الدولار الأمريكي، الذي يعتبر أيضاً ملاذاً آمناً.

ومما زاد من المتاعب الاقتصادية، تقليص بكين هدفها السنوي للنمو للمرة الأولى.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ارتفع الذهب، الذي يعتبر ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية السياسية، إلى ذروة أكثر من 7 أعوام ونصف العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 3.3 %، إلى 1947.17 دولاراً، لكنه يتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس.

واستقر البلاتين عند 832.65 دولاراً للأوقية، وصعدت الفضة 0.6 %، إلى 17.16 دولاراً.

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