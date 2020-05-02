وزير المالية السعودي: سنقترض 220 مليار ريال في 2020

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تأثرت بشكل قوي بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، كما هو حال بقية دول العالم، ولا بد من الحرص الشديد في التعامل مع المالية العامة في هذه الفترة، مع الوضع الاقتصادي العالمي الهش.

وشدد الجدعان خلال مقابلة أجرتها معه قناة "العربية"، على أنه من المهم التخطيط للأسوأ في هذه المرحلة.

وفي ما يتعلق بسيولة المصارف، قال الوزير السعودي، إن السيولة متوافرة بشكل كبير جداً في القطاع المصرفي السعودي.

وأشار إلى أن وزارة المالية ستستمر في إصدار الدين محليا وخارجيا بحسب كُلفته، إلا أنه يجب الحرص على عدم زيادة تكلفة الدين.

وأضاف الجدعان: "سنقترض هذه السنة ما يصل إلى 220 مليار ريال بحسب وضع الأسواق".

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