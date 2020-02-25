«كورونا» يصيب الأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

تعرضت الأسواق العالمية، أمس، لموجة تراجعات في كل مؤشرات الأسهم، تأثراً بالزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين، والتي أججت المخاوف من أثر أكبر على النمو العالمي، ففي بورصة وول ستريت، شهدت المؤشرات تراجعاً حاداً للغاية في غضون دقائق من فتح السوق، مع اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة نسبياً.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن المتوسط المتحرك لخمسين يوماً، في حين نزل مؤشر الأسهم القيادية داو عن متوسط 100 يوم، والمستويان مؤشران مهمان لقوة الدفع. وهبط داوجونز 800 نقطة، ليعاود تقليل نزيف النقاط إلى 780 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 80 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 388 نقطة.

انخفاض أوروبي

وتراجعت الأسهم الأوروبية بفعل قفزة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين، في الوقت الذي يخشى فيه المستثمرون من أن يلحق التفشي ضرراً أكبر مما كان متوقعاً بالنمو العالمي. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5% متجهاً صوب تسجيل أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ أكتوبر.

وهوت أسهم ميلانو نحو 4% لأدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، إذ سجلت إيطاليا أكبر ارتفاع للحالات المصابة بفيروس كورونا في أوروبا، مع وفاة ثلاثة أشخاص مصابين منذ الجمعة والإعلان عن إصابة ما يزيد على 150 حالة. أما بورصة طوكيو فكانت مغلقة أمس.

تراجع العملات

وتراجعت عملات آسيوية في الوقت الذي قاد فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا المخاوف ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن في الذهب والدولار.

وتراجعت عملات الصين وأستراليا ونيوزيلندا كما هوت عملات الأسواق الناشئة. ومقابل سلة من العملات، عاود الدولار الأمريكي الاتجاه صوب ذروة ثلاث سنوات تقريباً وهو المستوى الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار مقابل اليورو إلى 1.0820 دولار ومقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.2942 دولار، بينما استقطب الفرنك السويسري بعض التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن أيضاً وصعد 0.3% مع ارتفاع الدولار. ومقابل اليورو، استقر الفرنك عند أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة.

صعود الذهب

وارتفع الذهب أكثر من 2% ليسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2013 بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ما حفز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذاً آمناً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1663.06 دولاراً للأوقية (الأونصة).

خسارة النفط

ونزلت أسعار النفط ما يزيد على 3%، في الوقت الذي تسبب فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في دول عدة بخلاف الصين في قلق المستثمرين بشأن تأثر الطلب سلباً. وتراجع خام برنت 2.16 دولار أو ما يعادل 3.4% إلى 56.34 دولاراً للبرميل. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.93 دولار أو 3.6% إلى 51.45 دولاراً.

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