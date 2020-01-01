أقل مكاسب للدولار منذ 2013

المصدر: سيدني - رويترز

تراجع الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع مقابل الين في تداولات ضعيفة بنهاية العام أمس، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء الأصول المرتفعة المخاطر، مدفوعين بتجدد التفاؤل إزاء النمو العالمي. وتراجعت العملة الأمريكية 0.2% مقابل العملة اليابانية إلى 108.64 ين، وهو أضعف مستوى منذ 12 ديسمبر، واتجهت صوب تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، قليلاً إلى 96.695. ويوم الجمعة الماضي، تكبد المؤشر أكبر خسارة في يوم واحد منذ مارس، لتتقلص مكاسبه خلال 2019 إلى نحو 0.5% مقارنة مع عائد بنسبة 4.4% في 2018. ويتجه المؤشر حالياً صوب تحقيق أقل ارتفاع منذ 2013.

وارتفع اليوان الصيني في الأسواق الخارجية مقابل الدولار إلى 6.9718، وهو أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر، وسجل في أحدث تعاملات 6.9743.

لكن اليوان ما زال متجهاً صوب تكبد خسائر للعام الثاني، إذ يلقي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وضعف الاقتصاد المحلي بظلالهما على العملة. وتراجع اليوان في التعاملات الداخلية نحو 1.5% في العام المنقضي، بعد أن خسر 5.3% في 2018.

وأسهم إقبال المستثمرين على المخاطرة في قيادة اليورو لأعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 1.121 دولار أول من أمس.

ومقابل العملة الأمريكية، سجل الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.3115 دولار، بعد أن ارتفع 2.8% منذ بداية 2019.