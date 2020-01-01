روسيا وأوكرانيا توقّعان اتفاقاً لنقل الغاز إلى أوروبا

المصدر: كييف- أ ف ب

أعلنت كييف وموسكو أنهما وقّعتا بعد مفاوضات صعبة عقداً لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ما يبدد المخاوف من قيام أزمة جديدة في وسط فصل الشتاء. وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك: «وقّعت أوكرانيا عقد ترانزيت لمدة خمس سنوات. أوروبا تعرف أننا لن نتخلى عنها».

وأكد هذه المعلومات رئيس شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم اليكسي ميلر، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية: «تم التوصل إلى الاتفاق النهائي بعد خمسة أيام من المفاوضات المتواصلة في فيينا، وتم توقيع مجموعة كاملة من الوثائق».

وأوضح أن هذه الوثائق ستتيح مواصلة نقل الغاز بعد 31 ديسمبر (تاريخ انتهاء العقد المنتهي). ويندرج العقد الجديد ضمن اتفاق أوسع نطاقاً سددت غابروم بموجبه 2,9 مليار دولار لمجموعة «نفتوغاز» الأوكرانية بين غرامة وفوائد، ويضع حداً لنزاع طويل بينهما أمام الهيئات القضائية الدولية.

وفي المقابل، تخلت «نفتو غاز» عن كل الملاحقات القضائية الأخرى التي تستهدف غازبروم في أوكرانيا والغرب.

وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية على «أهمية» هذه الاتفاقية و«المحادثات البناءة التي أثمرت نتائجها عن أجواء مواتية لحل المشكلات الأخرى»، بحسب بيان أصدره الكرملين.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن «سعادتها» بالتوصل إلى هذه «الخاتمة الناجحة».. معتبرة أنها «إشارة مهمة». ويتيح الاتفاق بين موسكو وكييف تفادي حرب غاز جديدة بين الجارتين، بعد خلافين سابقين انعكسا على إمدادات الغاز لأوروبا في يناير 2006 وفي 2009.