استقالة رئيس شركة بوينغ بسبب الطائرة المنكوبة

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات استقالة رئيس الشركة، دينيس مويلنبورغ، على خلفية أزمة طائرة الشركة من طراز 737 ماكس.

وقالت الشركة اليوم الاثنين في شيكاغو إن المدير الإداري للشركة، ديفيد كالهون، سيخلف مويلنبورغ في منصبه، وإنه سيتولى رئاسة مجلس الإدارة اعتبارا من 13 يناير المقبل.

تعرض مويلنبورغ لانتقادات شديدة بسبب أسلوبه في إدارة الأزمة في أعقاب سقوط طائرتين من طراز 737 ماكس، ووفاة 346 شخصا، ويواجه منذ فترة طويلة مطالبات بالاستقالة.

وتسبب سقوط طائرة إندونيسية وأخرى أثيوبية من طراز 737 ماكس، في أزمة عميقة للشركة.

وتحوم شبهات حول الشركة بالتعجل في طرح الطائرة المنكوبة في الأسواق، متساهلة بذلك في أمن الركاب، وهو ما تنفيه الشركة، مع إقرارها في الوقت ذاته بارتكاب العديد من الأخطاء والتسبب في عدد من الأعطال.

ويعتبر برنامج التوجيه MCAS الذي طور خصيصا لطائرة 737 ماكس من الأسباب الرئيسية لأزمة الطائرة، حيث أشارت تقارير تقصي الحقائق إلى أن البرنامج لعب دوراً حاسماً في سقوط الطائرتين.

وكانت بوينغ، المنافسة للطائرة الأوروبية ايرباص، قد وعدت في أعقاب سقوط الطائرة الإندونيسية بإزالة المشكلة الخاصة ببرنامج MCAS من خلال تحديثه، وذلك قبل وقت قصير من سقوط الطائرة الاثيوبية من طراز 737 ماكس.

ولم يحصل تحديث البرنامج حتى الآن على ترخيص من هيئة الطيران الأمريكية.