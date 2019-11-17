اكتتاب «أرامكو» يبدأ اليوم

المصدر: الرياض - البيان، وكالات

تتجه أنظار المستثمرين، أفراداً ومؤسسات، اليوم إلى السعودية ترقباً لاكتتاب أرامكو العملاقة للنفط وإعلان النطاق السعري في الطرح العام الأولي لسهم الشركة، الذي سينتهي للأفراد يوم 28 نوفمبر الجاري، وللمؤسسات 4 ديسمبر المقبل.

وتستهدف «أرامكو» من طرح اليوم تخصيص 0.5% من سهمها للاكتتاب، بواقع مليار سهم، كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين، وينتظر أن يشهد الاكتتاب مشاركة واسعة لما تحظى به الشركة من سمعة وقيمة، ولرغبة المستثمرين في تملك أسهم في أكبر شركة نفط في العالم.

وسوف يتم الاكتتاب على الحد الأعلى للنطاق السعري، إلى أن يتم تحديد السعر النهائي عن طريق المؤسسات المكتتبة من خلال عملية بناء سجل الأوامر، يوم 5 ديسمبر، وبعدها سيتم رد فائض الاكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه 12 ديسمبر المقبل، على أن يتم التخصيص وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.

وأشارت تقديرات لسيناريوهات سعرية إلى احتمالات عدة، منها بلوغ سعر الاكتتاب 37.5 ريالاً، أو 10 دولارات، في حال إذا ما تم احتساب القيمة السوقية للشركة بنحو تريليوني دولار.

فيما تشير توقعات الاحتمال الثاني إلى سعر طرح بقيمة 32.8 ريالاً أو 8.7 دولارات، إذا تم تقييم القيمة السوقية عند 1.7 تريليون دولار. ويذهب الاحتمال الثالث إلى أن يبلغ سعر السهم 28 ريالاً أو 7.5 دولارات، في حالة ما إذا تم تقييم القيمة السوقية عند 1.5 تريليون دولار.