النفط يوسّع خسائره بعد تهديد ترامب بالرد على رسوم الصين

المصدر: لندن - رويترز

وسّعت أسعار النفط خسائرها بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرد على أحدث رسوم جمركية صينية أعلنتها أمس. وكانت بكين قد أعلنت فرض رسوم جمركية انتقامية ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار تقريباً، ما زاد من حدة التوترات التجارية بين البلدين.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 1.19 دولار بما يعادل 2% مسجلاً 58.73 دولاراً للبرميل، كذلك انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار بما يعادل 3% مسجلاً 53.99 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن يفحص المتعاملون كلمة جيروم باول، في الوقت الذي تزيد فيه العوامل المعاكسة للاقتصاد ولا يُظهر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أي علامات على التراجع.

وتفاقمت المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود، إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أول انكماش شهري في نحو عشر سنوات. لكن أسعار النفط تظل تتلقى الدعم من تخفيضات إنتاج النفط التي ينفذها أعضاء أوبك وروسيا، وكذلك تراجع صادرات إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال هاري تشيلينجوريان من «بي.إن.بي باريبا»، إن السوق تلقت بعض البيانات السلبية، مع ارتفاع صادرات السعودية النفطية، بينما زاد إنتاج روسيا من الخام فوق حصتها بموجب اتفاق (أوبك+) وساعدت شركة النفط الروسية الحكومية روسنفت في شحن نفط فنزويلا إلى الصين والهند.

وكانت حصة «أوبك» في سوق النفط قد انخفضت إلى 30%، وهو أدنى مستوياتها منذ أعوام نتيجة لتقييد حجم الإمدادات والفاقد غير الطوعي في إنتاج إيران وفنزويلا.