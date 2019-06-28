وزراء في «أوبك» يتوقعون تمديد اتفاق النفط وتعميق التخفيضات

المصدر: عواصم - وكالات

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس إن من المتوقع أن تمدد أوبك اتفاق خفض إمدادات الخام خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، وأن تناقش تعميق التخفيضات المستمرة منذ أول يناير.

ينتهي سريان الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا في نهاية يونيو الجاري. ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات التي تعقد في فيينا يومي الأول والثاني من يوليو الخطوات المقبلة.

وقال الغضبان «التمديد سيكون بنفس المستوى على الأقل، لأنه لم يكن فعالا للغاية، بل كان فعالا لمستوى معين من أجل تقليص التخمة في السوق إلى أقل مستوى ممكن، لكن هناك حاليا أفكارا جديدة أو دعوات للاتفاق حتى على المزيد».

وأضاف أن هذه المسألة ستخضع للنقاش في فيينا، لكنه أحجم عن تحديد المستوى البديل المقترح للتخفيضات. كانت مصادر أبلغت رويترز هذا الشهر أن الجزائر طرحت فكرة تعميق التخفيضات بنحو 600 ألف برميل يوميا. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية عن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل قوله إنه يدعم تمديد اتفاق أوبك وحلفائها من الدول غير الأعضاء على خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2019.

وقال الفاضل قبل اجتماع أوبك المقرر الأسبوع المقبل إن الكويت ملتزمة بخفض إنتاجها بموجب الاتفاق. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إنه يعتقد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيتوصلون لاتفاق عندما يناقشون اتفاقهم المتعلق بإنتاج النفط العالمي خلال اجتماعهم في فيينا.

وأضاف نوفاك أن وزارة الطاقة الروسية لا تزال تجري محادثات مع شركات النفط في البلاد بخصوص اتفاق الإنتاج. وقال للصحفيين رداً على سؤال بشأن ما إن كان يتوقع صعوبة المحادثات خلال اجتماع فيينا «أعتقد أننا سنتفق قطعاً، سيكون هناك قرار عام موحد».