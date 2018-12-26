بنك الرياض يقفز لذروة 4 سنوات والنفط يهبط ببورصات الخليج

المصدر: دبي - رويترز

تراجعت البورصة السعودية أمس تحت ضغط هبوط أسعار النفط، لكن سهم بنك الرياض كان من أكبر الرابحين بصعوده لأعلى مستوى في أربع سنوات بعد الإعلان عن محادثات اندماج مع البنك الأهلي التجاري.

وتراجعت جميع أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط بفعل ضعف أسعار النفط والمعنويات العالمية. وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام أول من أمس، حيث تأثرت السوق سلباً جراء المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 1% تحت ضغط أسهم شركات البتروكيماويات، إذ انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2% وسهم كيان للبتروكيماويات 2.9%، لكن سهم بنك الرياض قفز 5.2% إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014، بعدما قال البنك إن البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، بدأ مناقشات للاندماج معه. وتراجع سهم البنك الأهلي التجاري 0.2%.

وتأتي الخطوة بعد شهرين من إبرام البنك السعودي البريطاني ومنافسه الأصغر البنك الأول اتفاقاً ملزماً لتأسيس ثالث أكبر بنك في السعودية، في أول اندماج كبير بالقطاع المصرفي في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ضغوط

وزادت الاندماجات في العامين الأخيرين مع تعرض هوامش الربح لضغوط جراء انخفاض إنفاق الحكومة والمستهلكين في ظل ضعف أسعار النفط.

وسجل سهم البنك العربي الوطني أداءً أفضل من مؤشر البورصة، حيث صعد 4.9% بعدما أوصى مجلس إدارته بزيادة رأس المال إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).