بالأرقام .. المعجزة الاقتصادية الصينية خلال 40 عاماً

المصدر: ا ف ب

بعد أربع عقودٍ على إطلاق القائد الصيني دينغ سياو بينغ لسياسة "الإصلاح والانفتاح"، تحوّلت الصين إلى قوّة اقتصادية هائلة، لا تسبقها سوى الولايات المتحدة. فيما يلي مجموعة أرقام تظهر كيف تمّ هذا التحوّل.

42

الرقم الذي تضاعف به الاقتصادي الصيني بين عامي 1980و2017، لتزيد قيمته من 305 مليارات دولار أميركي إلى 12,7 تريليون دولار.

620

عدد أصحاب مليارات الدولارات في الصين، وهم الأكثر في العالم، وفق صحيفة "هورون ريبورت" الصادرة من شنغهاي. مؤسس شركة "علي بابا" جاك ما يتصدّر اللائحة مع ثروة تزيد على 39 مليار دولار.

1

تحتلّ الصين المرتبة الأولى كأكبر مصدّر في العالم. وصدّرت الصين ما يساوي 2,49 تريليون دولار من البضائع والخدمات في عام 2017، أكثر بكثير من الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الثانية. وفي عام 1980، بلغت قيمة الصادرات الصينية 21 مليار دولار أميركي.

10,2

معدّل نسبة نمو الاقتصاد الصيني بين عامي 1980 و2016.

168

قيمة الاستثمارات الخارجية الصينية بمليارات الدولارات في عام 2017، فيما كانت تقريباً منعدمة عام 1980.

216

قيمة الاستثمارات الصينية في الخارج بمليارات الدولارات لعام 2016.

90

الرقم الذي تضاعفت به قيمة الاستهلاك المنزلي في الصين بين عامي 1980 و2016، لترتفع من 49 مليار دولار إلى 4,4 تريليون دولار.

13,9

نسبة الثروة القومية لعام 2015، التي يمسك بها أصحاب الثروة الذين يشكلون واحدا في المئة من عدد السكان، وارتفعت هذه النسبة من 6,4% لعام 1980 مع تزايد التفاوت الطبقي في البلاد. وفي الوقت الحالي، يملك الأكثر فقراً في البلاد بنسبة 14,8 في المئة فقط من ثروتها القومية مقارنةً بـ 26,7% لعام 1980.

5

الرقم الذي تضاعف به انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بين 1980 و2014، فنمو البلاد لا يأتي بدون تكلفةٍ بيئية.

1,39

1,39 مليار نسمة وهو عدد سكان الصين في 2017. كان العدد 963 مليونا عام 1978، ما يجعل الصين أكبر بلد من حيث عدد السكان.

وفرضت الصين عام 1979 سياسة الطفل الواحد في مسعى منها للتخفيف من نمو سكانها، وتخلت عنها عام 2015 بسبب الزيادة في عدد المسنين على حساب صغار السن.

76

معدل الحياة المتوقع لعام 2016 في الصين، مقابل 66 عاما في 1979.

4

4% نسبة الأميين عام 2010، والتي كانت 22% عام 1982.