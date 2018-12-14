 ترامب يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري كامل مع الصين "قريباً" - البيان

ترامب يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري كامل مع الصين "قريباً"

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الصين علقت زيادة الرسوم على وارداتها من السيارات الأميركية وإن الصين قد تتوصل إلى اتفاق تجاري كامل مع واشنطن "قريبا".

وكتب "ترامب" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة إن "الصين تريد عقد اتفاق كبير وشامل للغاية. هذا يمكن أن يحدث قريبا".

وأضاف أن النمو الاقتصادي للصين تباطأ أكثر من التوقعات "بسبب حربنا التجارية معهم".

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