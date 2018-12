ترامب يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري كامل مع الصين "قريباً"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الصين علقت زيادة الرسوم على وارداتها من السيارات الأميركية وإن الصين قد تتوصل إلى اتفاق تجاري كامل مع واشنطن "قريبا".

وكتب "ترامب" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة إن "الصين تريد عقد اتفاق كبير وشامل للغاية. هذا يمكن أن يحدث قريبا".

وأضاف أن النمو الاقتصادي للصين تباطأ أكثر من التوقعات "بسبب حربنا التجارية معهم".

China just announced that their economy is growing much slower than anticipated because of our Trade War with them. They have just suspended U.S. Tariff Hikes. U.S. is doing very well. China wants to make a big and very comprehensive deal. It could happen, and rather soon!