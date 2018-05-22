ارتفاعات جماعية لمؤشرات الأسهم العالمية

شهدت مؤشرات الأسهم العالمية ارتفاعات جماعية خلال التعاملات أمس مدفوعة بانحسار المخاوف بشأن الحرب التجارية العالمية، حيث ارتفعت مؤشرات بورصة «وول ستريت» كما ارتفعت الأسهم الأوروبية واليابانية والصينية بنسب متباينة وسط تفاؤل المستثمرين بعد انتهاء محادثات التجارة والإعلان عن التوصل لاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم، وتصريح وزير الخزانة الأميركي «ستيفن منوتشن» بأن الحرب التجارية توقفت.

وستزيد الصين مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية وفقاً للاتفاق، من أجل تقليل عجز التجارة بين البلدين، ولم يتضح ما هو مقدار الحجم المراد تخفيضه من العجز متباينة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس إن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس سيسافر إلى الصين الأسبوع المقبل للمساهمة في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بعدما توصلت واشنطن وبكين لإطار عمل مبدئي الأسبوع الماضي.

وقال منوتشين للصحفيين في البيت الأبيض «على الوزير روس أن يتوجه إلى هناك ويحول ذلك إلى وثيقة موقعة مع الشركات».

وأضاف «هذه ليست طلبية شراء بين حكومتين، لكن لدينا اتفاقاً معهم بخصوص ما سيتم تنفيذه».

صعود وول ستريت

وفتح مؤشر داو جونز الأميركي مرتفعاً 0.85% وستاندرد آند بورز 500 يصعد 0.59% وناسداك يزيد 0.71%

وارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً في التعاملات المبكرة أمس إذ أدى انحسار المخاوف من حرب تجارية لصعود الدولار مما دعم المصدرين، فيما انخفض سهم ريان اير للطيران منخفض التكلفة بفعل توقعات مخيبة للآمال.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 % خلال التعاملات ليحوم قرب أعلى مستوياته فيما يزيد على 3 أشهر، بينما سجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مستوى قياسياً جديداً إذ دعمت قوة الدولار المؤشر ذا الانكشاف الدولي.

وتراجع النشاط نتيجة إغلاق عدد من الأسواق التي من بينها بورصة ألمانيا في حين نزل المؤشر ميب الإيطالي 1.7 % ليتأثر سلباً بانتهاء حق التوزيع النقدي لعدد من الأسهم بما في ذلك بنك انتيسا سان باولو.

وانخفض سهم رايان اير 3.1 % عند الفتح وسجلت الشركة الايرلندية أرباحاً سنوية قياسية، لكنها حذرت من أن الأرباح قد تنخفض في السنة القادمة بسبب ارتفاع التكاليف وغياب نمو جيد لكن أسهم الشركة قلصت خسائرها خلال التعاملات.

شركات التصدير

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مع صعود الدولار مقابل الين الذي دعم عدداً من شركات التصدير بعد أنباء عن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن ضعف الأسهم المالية حد من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.3 % مسجلاً 23002.37 نقطة بعد أن صعد الدولار 0.5 بالمئة إلى 111.245 يناً ليسجل مستوى جديداً هو الأعلى في أربعة أشهر خلال التعاملات الآسيوية.

وتخطى نيكاي المستوى المهم نفسياً البالغ 23000 نقطة لأول مرة منذ أوائل فبراير.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 % إلى 1813.75 نقطة واقتصرت التداولات على 1.29 مليار سهم وهو أقل مستوى لحجم التداول منذ أوائل أبريل.

محادثات التجارة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بنهاية تعاملات أمس بعد انتهاء محادثات التجارة بين مسؤولي الولايات المتحدة والصين في واشنطن السبت، وتوصل الجانبين لاتفاق حول اختلالات الميزان التجاري بين البلدين.

وصعد مؤشر شنغهاي المركب 0.64% ووصل إلى مستوى 3213 نقطة، وارتفع مؤشر تشنزن المركب 1.05% عند 1848 نقطة، وقادت أسهم الخدمات اللوجيستية الارتفاع.

وارتفعت أسهم بورصة هونج كونج، وصعد مؤشر هانج سنج 0.60% إلى مستوى 31234 نقطة.