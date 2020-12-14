64 % من سكان الإمارات يتوقعون أن تصبح المدفوعات غير نقدية بالكامل بحلول 2030

المصدر: دبي- البيان

كشفت «آيديميا»، المتخصصة في مجال الهوية المعززة، عن تطويرها حلول بطاقات دفع مبتكرة تعالج بشكل أساسي العيوب الحالية وفي الوقت نفسه تعزز درجات الحماية والأمان وتريح المستهلكين، بما يتوافق مع متطلبات سداد الدفعات اللاتلامسية التي أصبحت بشكل متزايد، معياراً اقتصادياً مهماً.

وأشارت إلى أنه بينما لا تزال عملية السداد نقداً عند الاستلام (COD) متاحة كخيار متوفر في هذا الإطار، فإن الدراسات الحديثة أظهرت أن المتسوقين عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد أصبحوا أكثر ارتياحاً للدفع بواسطة الشبكة نفسها. ومما لا شك فيه، أن هذا الاتجاه قد ازداد بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 في الوقت الراهن. ففي دولة الإمارات على سبيل المثال، يدفع أكثر من 60% من المتسوقين الذين يشترون عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل باستخدام البطاقة أو المحفظة الرقمية، وأشاروا إلى أنهم سوف يختارون هذه الطريقة باستمرار في المستقبل. ومن هذا المنطلق، فإن «آيديميا» قدمت حليّن من حلول البطاقات المبتكرة لتهيئة البيئة المناسبة للدفع في المنطقة.

الحلّ الأول:موشن كود

ويختار 48% من المستهلكين في الإمارات المدفوعات الرقمية عبر الإنترنت عند استلام مشتريات التجارة الإلكترونية المستقبلية، في حين يتوقع 64% من السكان أن المدفوعات في الدولة سوف تصبح غير نقدية بالكامل بحلول العام 2030.

حيث طوّرت «آيديما» «موشن كود» بهدف تعزيز معاملات «الدفع بدون بطاقة» (CNP). وسوف يكتشف حاملو بطاقة «موشن كود» أن رمز التحقق من البطاقة«(CVV) التقليدي المؤلف من 3 أرقام المطبوع على ظهر بطاقتهم قد تم استبداله بشاشة صغيرة تعرض رمزاً يتم تحديثه تلقائياً على أساس منتظم. وهذا الحل يجعل نسخ معلومات البطاقة، بما في ذلك»رمز التحقق من البطاقة«، عديم الفائدة.

وتم تصميم»موشن كود«مع الأخذ في الاعتبار تجربة المستخدم. فالأمر لا يتطلب أي جهد من جانب حامل البطاقة: لا تغيير في سلوك السداد، ولا أي عملية إضافية قد تكون معرقلة مثل إدخال ملحق إضافي أو الحاجة إلى إدخال بيانات. وهذه البطاقة جاهزة للاستخدام بمجرّد وصولها إلى مالكها.

الحلّ الثاني: الدفع البيومتري

وتظهر الدراسات الحديثة أن 98% من المستهلكين يرغبون في استخدام طريقة واحدة على الأقل من القياسات البيومترية لإجراء مدفوعات مستقبلية، مع 69% مهتمين بعملية السداد باستخدام خاصية التعرف على بصمات الأصابع.

وكانت»آيديميا«أول من بادر إلى إصدار مجموعة كاملة من البطاقات المجهّزة بمصادقة بيومترية تمكّن من السداد عن طريق اللمس ومن دون أي تلامس على حدّ سواء، وذلك استجابة لرغبات المستهلكين.

ومن خلال»إف. كود)، يمكن لحاملي البطاقات إجراء المعاملات ببساطة عن طريق وضع الإصبع على ماسح ضوئي مدمج في البطاقة. وتتم مطابقة البصمة بعد ذلك مع القياسات البيومترية المخزّنة في البطاقة، وعندها يجري اعتماد المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع وجود مستوى أعلى من الحماية الذي يوفّره التحقق البيومتري، سوف يكون لدى التجارومصدرو البطاقات خيار رفع مستوى الحد الأقصى للمدفوعات اللاتلامسية، والتي تم تحديدها حالياً بمبلغ 50 يورو (220 درهماً إماراتياً).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز