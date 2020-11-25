منتدى ريتيل الشرق الأوسط التاسع يتوقع مكاسب ضخمة لتجار التجزئة من التحول الرقمي

المصدر: دبي ـ البيان

أكد الخبراء المشاركون في منتدى ريتيل الشرق الأوسط التاسع الذي انعقد في فندق كونراد دبي أمس أن تفشي جائحة كوفيد 19 ساهم في تسريع استحضار المستقبل من حيث عملية التحول الرقمي التي ساهمت في حدوث تغيير كبير في قطاع التجزئة البالغة قيمته 25 تريليون دولار، مع توقع تحقيق مكاسب ضخمة من التحول الرقمي.

وقالت جوستينا إيتزنجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في إيمج جروب الشرق الأوسط منظمة منتدى ريتيل الشرق الأوسط للتاسع: يشهد قطاع البيع بالتجزئة تحولاً هائلاً، ويسعدنا أن نتناول هذا الأمر في منتدى ريتيل الشرق الأوسط التاسع، وهو المؤتمر الوحيد من نوعه في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط.

وخلال هذا العام؛ يركز المنتدى على السلاسة والمرونة والتوافق مع المستقبل - وهي موضوعات اعتقدنا أنها يمكن أن تحفّز بعض المحادثات الملهمة للأفكار والمبادرات بقيادة العناصر المؤثرة والكوادر الفاعلة في الصناعة.

نظراً لأن مفاهيم مثل قنوات التسويق الموحدة والتهجين وفيجتال «عملية دمج تجربة الزبون مع الشركة ما بين الواقع الفيزيائي الحقيقي والرقمي»، أصبحت هي المعايير الجديدة - فقد قمنا بدمج المبدأ نفسه ضمن حدثنا المنعقد هذا العام، واليوم سنكون على موعد مع عدد قليل من المتحدثين الذين ينضمون إلينا افتراضياً، ليس فقط من الداخل لمنطقة ولكن من خارجها كذلك.

وأكدت إيتزنجر أنه «على مستوى كافة اقتصادات دول مجلس التعاون ؛ كان من المتوقع في الأصل أن تشهد التجارة الإلكترونية نمواً يزيد على 50% خلال الفترة من 2019 إلى 2030، ونتيجة لذلك كان من المقرر أن تزيد التجارة الإلكترونية التي شكّلت ما نسبته 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون في عام 2018 بأكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير صادر عن فروست وسوليفان».

وأردفت بالقول: هل يعني ذلك أن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي من المتوقع أن ينمو إلى 554,13 مليار دولار بحلول عام 2030، سيعتمد فقط على عمليات التجارة الإلكترونية؟ الجواب على ذلك، بالطبع لا. لكن المعادلات فيما بين البيع بالتجزئة المادية والرقمية ستتغير .

وكذلك وظائف وتوظيف المساحات الفعلية والافتراضية. مع النقاش الداخلي المستمر حول «الرفاهية مقابل التجربة» لدى المستهلكين اليوم، حيث بات يجب على تجار التجزئة تعديل عروضهم.

ويعمل كوفيد 19 على تسريع التحول الرقمي لقطاع التجزئة في الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن تقفز مبيعات التجارة الإلكترونية إلى 48,6 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ارتفاعاً من 26,9 مليار دولار في عام 2018، وفقاً لأحدث الأبحاث.

واستقطب المنتدى كبار المسؤولين في الصناعة، ومن ضمنهم رينوكا جاجتياني، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك، وباتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب؛ أشيش بنجابي، رئيس العمليات لمجموعة شركات جاكيز، وجاكيز لتجارة البيع بالتجزئة ذ.م.م؛ بيوش كومار تشوهان، رئيس قسم المعلومات في مجموعة لولو جروب الدولية؛ هشام العمودي الرئيس التنفيذي لمجموعة .

كمال عثمان جمجوم. حذيفة سايلاولا، مدير المبيعات في زيبرا للتكنولوجيا؛ مارك تيسيمان، الرئيس التنفيذي لشركة ليوا تريندنغ انتربرايز؛ مروان مكرزل الرئيس التنفيذي لشركة فواز الحكير للأزياء بالتجزئة.

تابان فيديا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي دي بي للاستثمار؛ فيليب سميث، رئيس المجموعة الرقمية في مجموعة كمال عثمان جمجوم؛ سينضم رايان دين رويجين، رئيس قسم البيانات والتحليلات لمجموعة شلهوب، إلى أميتاب تانيجا، رئيس مجموعة إيميج في الجلسات الافتتاحية.

تقام الدورة العاشرة لجوائز ريتال الشرق الأوسط في المكان نفسه، حيث تكرم أفضل بائعي التجزئة من حيث الأداء في المنطقة من خلال 21 فئة. هذه بعض الأحداث المادية الأولى من نوعها التي تحتضنها دولة الإمارات بعد أن أوقفت جائحة كوفيد 19 الأحداث والمناسبات منذ مارس من هذا العام.

وقد استضاف المنتدى الذي يحمل عنوان المخطط الرئيسي لتحويل تجارة التجزئة، أكثر من 250 مندوباً، وفق قيود عدم شغل ما يزيد على نسبة 40% من سعة القاعة؛ وذلك لضمان التباعد الاجتماعي.

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