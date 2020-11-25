الإمارات قائدة سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تعمل شركة بايمنتولوجي، مزوّد حلول تكنولوجيا الدفع المبتكرة ومقرها المملكة المتحدة، عن كثب مع البنوك والمؤسسات المالية وتساعد في تغيير الطريقة التي يسدّد بها المستهلكون المدفوعات من خلال البطاقات والنقد والهواتف الجوالة وما إلى ذلك، حيث من المقرر أن تقفز معاملات الدفع الرقمية الفورية بصورة أسرع من أساليب الدفع الأخرى بسبب جائحة (كوفيد 19).

ومن المتوقع أن تنمو إيرادات مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16,9 في المائة بمعدل نمو سنوي مركب حتى عام 2021 لتصل إلى 48,8 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تقود الإمارات هذا السوق، تليها السعودية ومن المتوقع أن تمثّل هذه البلدان مجتمعة أكثر من 50 في المائة من الإيرادات المتوقعة في عام 2021. وفقًا لشركة ديلويت.

ويأتي دخول بايمنتولوجي إلى سوق الشرق الأوسط في وقت ارتفع فيه الطلب على المعاملات غير التلامسية وغير النقدية بعد (كوفيد 19)، مما دفع الشركات والمؤسسات المالية إلى التحوّل نحو حلول الدفع الرقمية والذكية. وذكر تقرير المدفوعات العالمية 2020 أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كانت من بين أسرع أسواق المدفوعات الرقمية نموًا العام الماضي، حيث سجلت قفزة بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالعام 2018.

ويقول شين أوهارا الرئيس التنفيذي لبايمنتولوجي: «ينتقل المستهلكون بسرعة إلى بيئة الدفع غير التلامسية والرقمية وعن طريق الهاتف الجوال ونحن نساعد المؤسسات المالية والبائعين على ترقية تقنيات الدفع إلى المستوى التالي من التطور والتميز لتقديم أفضل تجربة للعملاء وفق مستوى أمان وموثوقية».

ومن المتوقع أن تتجاوز المعاملات العالمية غير التلامسية وغير النقدية وبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وعبر الهاتف الجوال والمعاملات الرقمية أكثر من 100 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، بما في ذلك 77 تريليون دولار أمريكي من المعاملات بين البنوك عبر الحدود من خلال سويفت.

ورجحت الشركة أن ينمو سوق المدفوعات الرقمية العالمية من 3,88 تريليون دولار في عام 2019 إلى حوالي 5,43 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، وفقًا لتقرير صادر عن أبحاث السوق.

وفي عام 2019، عالجت منصات الدفع عبر الإنترنت غير البنكية في الصين 250 تريليون يوان صيني، أي ما يقرب من 35 تريليون دولار أمريكي، وفقًا لبنك الشعب الصيني.

وارتفعت المعاملات غير النقدية العالمية بنحو 14 في المائة من عام 2018 إلى عام 2019 لتصل إلى 7,8.5 مليارات معاملة، وهو أعلى معدل نمو تم تسجيله خلال العقد الماضي، ويبلغ معدل انتشار الإنترنت الحالي في المنطقة 60 في المائة، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 51.7 في المائة.

وفي الوقت الحالي، تتمتع 15 بالمائة فقط من الشركات في الشرق الأوسط بتواجد على الإنترنت، ويتم شحن ما يقرب من 90 بالمائة من عمليات الشراء عبر الإنترنت في المنطقة من الخارج، وفقًا لشركة الأبحاث التكنولوجية جارتنر.

قفزت المعاملات غير النقدية العالمية ما يقرب من 14 في المائة من 2018-2019 لتصل إلى 7,8.5 مليارات معاملة، وهو أعلى معدل نمو تم تسجيله في العقد الماضي، وفقًا لـتقرير المدفوعات العالمية 2020 الصادر عن معهد كابجيميني للأبحاث.

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